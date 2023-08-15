紐頓集團注資恆大汽車5億美元　陸籍創辦人年僅41歲...總部設在杜拜

▲紐頓集團創辦人吳楠（圖左）。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

總部設於阿拉伯聯合大公國杜拜的「紐頓集團」昨（14）日傳出注資恆大汽車5億美元（約159.86億元新台幣），對恆大造車計畫打了一劑強心針。據悉，紐頓集團創辦人吳楠現年41歲，在阿聯主營電動車及可持續能源應用等業務，不過，根據紐頓集團2022年財報顯示，所持現金為2.119億美元，該如何投資5億美元，引起外界關注。

▲恆大汽車恆馳5。（圖／翻攝恆馳微博）

《澎湃新聞》報導，紐頓是一家總部位於阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）迪拜（杜拜）的智能電動汽車和可持續能源推廣應用公司。目前，紐頓在中國浙江省金華擁有零部件配套生產基地，並在阿聯酋阿布扎比（阿布達比）的整車總裝工廠完成生產，供應全球市場。

據了解，紐頓集團前身為天津艾康尼克（ICONIQ）新能源汽車公司，在2014年由吳楠和W MOTORS公司創始人Ralph Debbas共同創立。ˋ直至2022年6月，紐頓宣布將全球總部遷至阿拉伯聯合大公國，公司品牌也從艾康尼克更名為紐頓。

進軍中東後，紐頓集團在2022年11月於美國納斯達克上市，被稱為「阿聯新能源汽車第一股」，同時，紐頓集團也是阿布達比第一間獲得新能源汽車生產牌照的廠商，極具市場競爭力。

▲紐頓集團位於浙江金華的汽車零組件製造工廠。（圖／CFP）

外界分析，紐頓集團雖是總部位於杜拜的移動和綠色能源公司，但從公司架構來看，多位高管似乎都具有中國籍，至於紐頓集團創始人兼董事長、CEO為吳楠，CTO為于世璿，關於創辦人吳楠的個人資訊在網路上更難搜尋，僅能發現其出生年份為1982年。

根據紐頓集團2022年的財報顯示，其所持有的現金及現金等價物約2.119億（美元，下同），受限制現金為14.6萬美元。截至2022年末，紐頓的總負債為7197萬美元。至於紐頓集團近三年（2020年、2021年、2022年）的年報則顯示，2020年、2021年和2022年，紐頓均無營收，而其同期的歸母淨利潤虧損分別為1191萬、1239萬和4072萬，淨利潤虧損分別為1265萬美元、1306萬美元和4125萬美元，資產負債率從2020年的1601.88%驟降至2022年的20.55%。