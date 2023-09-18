教育部「人謀不臧」例句神預言？　黃子哲：套在「雞蛋之亂」無違和感

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

進口雞蛋爭議不斷延燒，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲在臉書上放出教育部國語辭典「人謀不臧」的例句，並讚教育部神預言，根本有先見之明，直接套用在民進黨政府的「進口雞蛋之亂」，毫無違和感。

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨天晚間傳請辭消息，不過行政院發聲明否認。黃子哲臉書放上教育部國語辭典「人謀不臧」例句的截圖。截圖上顯示，「人謀不臧」的例句是「這起食安事件明顯是人謀不臧所致，政府務必仔細調查，釐清責任歸屬。」

黃子哲嘲諷，教育部根本是「神預言無誤!」果然有先見之明，直接套用在民進黨政府的「進口雞蛋之亂」毫無違和感，完全是為陳吉仲量身訂做。

▲教育部「人謀不臧」例句 。（圖／翻攝教育部國語辭典）



黃子哲說，農業部用專案進口雞蛋發生一連串的低級錯誤，從之前的圖利超思公司的疑雲，到現在標錯效期、改標洗產地、散裝進市場等，演變成更嚴重的食安問題，政府迄今不願完整揭露進口雞蛋的相關資料，這就是一件標準人謀不臧甚至是謀財害命的弊案。

黃子哲認為，司法單位確實應該盡快介入偵辦讓真相大白，讓貪腐無能的官員負起責任，這句神預測就奉送陳吉仲以及民進黨政府。

