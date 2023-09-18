新北全面稽查營養午餐　使用「非國產雞蛋」最重終止契約並移送法辦

▲新北市政府稽查員至食材供應商進行查核作業。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

桃園一家蛋品工廠把進口雞蛋製成液蛋，產地竟標示台灣，且已經流入市面，各界擔心是否也會流入學校營養午餐。新北教育局今（18日）表示，新北學校午餐「一律使用國產蛋」，教育局將動員全市營養師全面查核團膳業者，若有混充、假冒情事，最重可終止契約，並依食安法開罰，必要時移送檢調偵辦。

新北教育局強調，新北市學校午餐契約範本明訂各項食材來源應為國產可溯源食材，蛋類應提供具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章、可追溯來源產品。如果發現蛋類等國產可溯源食材有混充或假冒等不當情事，學校依契約規定予以懲處；如混充、使用非國產雞蛋等情節嚴重者，最重可終止契約，市府依食安法開罰，必要時移送檢調偵辦。

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新北教育局表示，已與營養師、學校午餐督導人員組成專案小組，針對供應新北市學校午餐的11家團膳業者全面查核，已將蛋品使用來源及效期列為重點查核項目；至於自立午餐學校應落實自主檢核機制，另委託台灣食品安全管理協會到學校自立午餐廚房進行訪視。

新北市餐盒食品商業同業公會理事長魏聖哲表示，新北團膳業者皆使用國產可溯源食材，蛋品部分會確認來源，包含標章驗證與農民端畜牧場來源，並每日登載於教育部校園食材登錄平台上供外界查詢。業者亦會強化驗收並進行檢驗，如:沙門氏菌及抗生素快速檢測，確保蛋品新鮮度、溫度及品質等。