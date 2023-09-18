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陳吉仲知太多秘密辭不了？　游淑慧：水深處有難想像的「大魚」

▲▼游淑慧問，為什麼民進黨要留陳吉仲？水深之處，恐有難以想像的「大魚」，就待國民黨執政，好好查一查。 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧問，為什麼民進黨要留陳吉仲？水深之處，恐有難以想像的「大魚」，就待國民黨執政，好好查一查。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者崔至雲／台北報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨天晚間傳請辭消息，不過行政院否認。對此，國民黨立委參選人市議員游淑慧表示，從人民的角度，陳吉仲這種朽木為官，傷害很大；但從政黨的角度，陳吉仲這種敗票破口，很可能就是政黨輪替的推手。或許正是因為陳吉仲知曉太多秘密，水深之處，有難以想像的「大魚」。

對於昨晚傳出陳吉仲請辭，行政院前院長蘇貞昌昨晚提到，陳吉仲沒有提辭職信，是有人急著放話。游淑慧提到，「清德太子英女皇 建仁院長昌垂簾；天子寵臣吉仲穩 壞蛋混蛋全都在」，「現任院長還沒講話，離職院長幫忙喊冤……奇談」。

游淑慧表示，一個攸關食品安全，民生經濟的議題，民進黨竟然也能把他演成宮廷鬥爭大戲。就算陳吉仲昨天真的辭了，在野陣營也絕無可能讓他一走了之，明年完成政黨輪替，一定要查辦陳吉仲，與相關人等。但沒想到，已經到了這步田地，民進黨竟然還要硬挺陳吉仲免辭。

巴西雞蛋事件延燒兩週，游淑慧說，陳吉仲與農業部一干大小官員從護航超思開始，護航巴西雞蛋，在護航雞蛋進口專案，說了一個謊，就要說更多的謊，最後紙包不住火。

在這整起事件中，游淑慧由3個元素進行分析，一、超思喚醒的是老百姓的相對剝奪感，你沒日沒夜地打拚，人家靠著蛋荒發財，官員拚著烏紗帽不要，護航到底。

二、巴西雞蛋喚醒民眾對於今年幾件重大食安事件的恐懼，例如桃園市的越式法國麵包，沙門氏桿菌污染的蛋黃醬，造成超過500人食物中毒。逾期過期，被拗成標示不實。散裝混蛋，卻早已流入市面。

三、雞蛋進口專案進口1.4億顆，實際洗選上市不到兩成，卻有將近四成必須銷毀，還有3000多萬顆庫存滯銷，最終可能有8000多萬顆要被銷毀。這種政策效益，如果是在私人企業，陳吉仲被開除100次都不為過，還可能已經被移送法辦，但在民進黨綠朝為官，他還比在野黨兇，比老百姓兇，還要反告質疑他的人。這也是直接挑戰了大多數人的社會經驗。

游淑慧說，從人民的角度，陳吉仲這種朽木為官，傷害很大；但從政黨的角度，陳吉仲這種敗票破口，很可能就是政黨輪替的推手。於是再回來思考，你知我知，大家都知，為什麼民進黨還要留著陳吉仲？甚至已經不知道哪位的蘇貞昌，還甘冒「干政」大不諱，儼然「地下院長」高喊刀下留人，插手相救陳吉仲？或許正是因為陳吉仲知曉太多秘密，水深之處，有難以想像的「大魚」。

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