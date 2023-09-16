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地震頻傳！雲縣消防局協調賣場設置防災專區　助民眾防災

▲消防局協調雲林縣轄內連鎖大賣場設置防災專區，除擺售防災用品更宣導提升防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局協調雲林縣轄內連鎖大賣場設置防災專區，除擺售防災用品更宣導提升防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期地震頻傳，因台灣位處於高災害風險地區，災害可能影響民眾日常生活，雲林縣消防局協調縣內大型賣場設置防災專區，宣導民眾備齊緊急避難包內容物，例如乾糧、飲用水、電池、手電筒等防災生活用品，即便家中發生停電停水或是需要緊急避難時，就可以有充分的必要物資提供生活所需。

台灣經常面臨颱風、地震、淹水、土石流等災害，複合型災害常造成大範圍淹水、大規模土石崩落、橋梁道路中斷，甚至住家停電缺水等災情，部分地區災時易形成「孤島狀態」，將嚴重影響居家正常生活。有鑑於此，消防局協調轄內斗六家樂福、斗南大潤發等賣場設置防災專區，宣導民眾備齊緊急避難包內容物。

▲消防局協調雲林縣轄內連鎖大賣場設置防災專區，除擺售防災用品更宣導提升防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「防災專區」的設置用意在於提醒民眾自主落實防災各項物資準備，可以讓民眾在逛街購物的時候，檢視家中是否預存防災必備物資，方便民眾一次購足所需防災用品，並從賣場購物中學習到防災物品選購，災害發生時，就不會手忙腳亂，可從容應對。

▲消防局協調雲林縣轄內連鎖大賣場設置防災專區，除擺售防災用品更宣導提升防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局協調雲林縣轄內連鎖大賣場設置防災專區，除擺售防災用品更宣導提升防災意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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