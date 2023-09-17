YouTuber主動邀請合作　收廠商4萬沙發卻延遲發片還搞失蹤

▲YouTuber主動邀請廠商合作，收到沙發卻搞失蹤、延遲上片，後來影片終於上線，卻幾乎看不到沙發全貌。（圖／翻攝YouTube）



記者柯振中／綜合報導

某家具行員工近日跳出指控，今年2月收到了一名YouTuber的合作邀請，因此贊助了定價4萬餘元的沙發，沒想到貨品寄出後，卻遲遲沒有看到約定好的影片上線，最後警告「將採取法律途徑」，才出現一段2分鐘的影片，且沙發全貌只有顯現1秒，氣得她上網爆料。事件經過發酵後，網紅也開口向廠商道歉了。

這名家具行員工在Dcard上指控，他們2月收到某YouTuber的合作邀請，該名YouTuber的女友作為窗口，協商出由他們贊助家具，並由YouTuber發文分享、拍攝業配影片的合作方式，沒想到雙方約定好的沙發已經寄出，也已在5月到貨，影片卻遲遲沒有上線，傳送訊息也是不讀不回。

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員工無奈之下，只能私訊YouTuber本人，後來才知道是因為裝潢進度的關係。不過，因為遲遲沒有發片，進度嚴重拖延，員工也開口要求歸還沙發的款項，否則將採取法律途徑，而YouTuber接到這項消息，才終於給出審片、上片的時間。

不過影片拍完以後，效果不如預期，不但商品全圖露出的畫面只有1秒左右，且YouTuber全程坐在沙發上說話，根本看不見商品的全貌，就連發布的貼文當中，品牌名稱都寫錯，可以感受得出相當敷衍。

貼文引發討論後，也有其他苦主出面指稱，過去也遇到同一位YouTuber，YouTuber的女友至今仍是不讀不回，沒想到這種情況並非個案，令人感到十分頭痛。

事後，家具行員工也再度更新，目前已接到了道歉，雙方也已經約定好，等到後續YouTuber的新影片上線以後，就會將文章撤下。