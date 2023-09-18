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新華社：西方編造中國經濟負面新聞　意在「唱衰中國」誤導世界

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期經濟表現低迷，令「中國經濟崩潰論」再度受到討論。對此，大陸官媒《新華社》17日發文反擊，稱西方媒體與政客近期歪曲編造與中國經濟相關的負面新聞，唱衰中國，意在誤導世界，動搖對中國經濟的信心。

文中提到，歷史上，這種潑髒水反被打臉的例子不少，最近英國《經濟學人》關於中國經濟的巨龍封面很唬人，標題驚呼「中國經濟見頂了」。同樣的巨龍形象曾出現在2002年6月15日期特別增刊，標題是「喘不上氣的中國龍」。

文中指出，《經濟學人》當時預言，中國經濟增長在十年內將大幅放緩，然而接下來十年的事實是，中國經濟年均增長約10.5%，遠超世界主要發達經濟體同期平均水平。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

文中提到，淪為笑柄的還有所謂「中國崩潰論」專業戶、美國華人學者章家敦，當年他預測中國經濟「崩潰」的時間甚至精確到「2008年北京奧運會之前，絕不會是之後」，預言被事實打臉後，他又一再調整所謂「崩潰時間表」。

文中指出，根據國際貨幣基金組織最新預測，2023年美國經濟增速只有1.8%，英國增速只有0.4%，德國經濟將萎縮0.3%，中國的經濟表現是上半年國內生產總值同比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅，「但某些西方政客和媒體卻罔顧事實，肆意炒作，唱衰中國經濟。實際上它們並非不懂經濟，而是別有用心。」

文中提到，媒體和政客輪番上陣，拿中國經濟短期波動數據做文章，以點概面，言過其實，在專業期刊上乾著最不專業的事情，「他們急切切販賣焦慮，假惺惺把脈開方，就是想散佈一種『中國經濟不行了』的悲觀論調，企圖瓦解民眾對中國經濟前景的信心，影響投資者對中國市場的信心，打擊中國經濟預期，破壞中國經濟運行，阻滯中國發展進程。」

▲數位人民幣首次加入上海大型商場營銷活動。（圖／CFP）

文中指出，從所謂「產能過剩論」「債務危機論」到「經濟失速論」「中國崩潰論」，他們執著於渲染中國經濟的各種利空，用「山雨欲來」形容中國當下經濟。

文中強調，中國經濟長期在爬坡過坎中前進，經濟發展既有長期篤定的追求，也在識變、應變、求變中調整。這幾年，各國經濟恢復呈現出不同程度的疫情「疤痕效應」，在進入平穩恢復階段之前出現波動是普遍特徵，「中國經濟恢復也是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。」

文章的最後還提到，風物長宜放眼量，中國目前面臨的國內外經濟複雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實，全球化時代，各國應同舟共濟，「唱衰別人不會使自己更好，更乾擾不了中國經濟穩健發展的進程。事實面前，『中國經濟崩潰論』注定再度崩潰。」

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關鍵字：

新華社經濟負面新聞中國經濟崩潰論

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