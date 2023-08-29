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中華醫大USR團隊　攜手玉井青農辦親子食農經濟學習營

▲中華醫事科技大學USR團隊與玉井在地青農合作舉辦親子食農經濟學習營，體驗採果樂，體驗食物的美好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學USR團隊與玉井在地青農合作舉辦親子食農經濟學習營，體驗採果樂，體驗食物的美好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

趁著暑假的尾聲，中華醫事科技大學USR團隊與玉井在地青農合作，舉辦親子食農經濟學習營，體驗採果、採菇，並DIY手作窯烤披薩，親子合作完成從食材摘取變成桌上美味的樂趣，思考人類、食物與大自然的關係。

中華醫大USR團隊與玉井在地青農合作，利用暑假結束前的最後週休假期，舉辦「山中小教室─食農經濟學習營」活動，內容結合生態導覽、採果和採菇體驗、窯烤披薩DIY、綠色循環經濟介紹等，吸引多組親子報名參加。

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活動由玉井在地青農蜜旺果舖的果農賴永坤、圃圃豐養菇場菇農蘇建誌，帶領親子進行生態講解，並引導大家親自手摘手作，感受「食育」的趣味與魅力。

玉井地區盛產芒果、芭樂等水果，參加的親子都來自都市化的台南市區，多數吃過芒果等水果，卻不知果樹長什麼模樣，在玉井青農賴永坤的帶領下，帶大家認識各式不同品種的芒果，也直接到果園講解「芒果的一生」。聽完芒果介紹再親自品嘗新鮮芒果切丁，個個吃得津津有味。

▲中華醫事科技大學USR團隊與玉井在地青農合作舉辦親子食農經濟學習營，體驗採果樂，體驗食物的美好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴永坤表示，透過實際視覺（看顏色）、聽覺（聽講解）、觸覺（摸摸看）、嗅覺（聞聞看）、味覺（品嚐酸甜滋味），讓小朋友更加了解芒果的多樣性，有助小學員留下深刻的印象。

除了體採芒果，吃芒果，大小學員也在前往參觀圃圃豐養菇場，實地了解菇農如何將視被農業廢棄物的木屑，化身為栽培各種菇類的菌菇栽植太空包，當菇類成長採收後，太空包裡的菇肥回饋大地，滋養其他農作物，實現零浪費的綠色循環經濟。

活動中更安排親子們分組將採收來的水果和菇類，洗淨備妥，DIY做成各式窯烤披薩作為午餐享用，從採收到上桌，最短的時間內體驗食物的美好滋味。帶隊的中華醫大王靖婷老師表示，「山中小教室─食農經濟學習營」以華醫USR團隊為橋樑，將台南溪北淺山地區的美好介紹給大家，同時也透過營隊活動，讓學員實地理解食農教育和循環經濟，對於實踐全球永續目標的意義。

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