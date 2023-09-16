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大陸 大陸焦點 特派現場

香港想救夜經濟　深圳卻用「21條」吸港人北上消費

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

文／中央社台北16日電

香港疫後夜間經濟轉淡，港府近日推動「香港夜繽紛」圖救經濟，但一河之隔的中國深圳市卻發布「促消費21條」，當中表明要「便利港人消費」。陸媒估算7月港人北上消費約40億港幣（約新台幣162億元）。

香港以往有「不夜城」之稱，夜間經濟活動活躍，不少地區的茶餐廳通宵營業，酒吧區的酒吧餐廳不時客滿。

但疫情後香港夜經濟大不如前，不少店舖因生意少而較疫情前提早關門，一些以往消費暢旺的地區多了空置店舖，無人承租。

有說法指這是因為經過3年疫情市民習慣了早回家，也有指因香港經濟前景低迷，市民減少消費。另一原因，是不少港人湧到深圳市消費。

根據香港入境事務處的數據，7月1日至8月29日，有超過900萬人次港人入境深圳，平均相當於每名港人北上1.2次。其中8月超過624萬人次，同期陸客南下香港343萬人次。

▲▼香港。（圖／路透社）

港府日前公布舉辦「香港夜繽紛」活動，包括娛樂表演、文創展示、節日派對和街頭文化表演等，希望鼓勵市民夜出消費。

不過，陸媒第一財經今天報導，志在打造「具有全球重要影響力消費中心」的深圳，15日發布促進消費21條政策，其中有3條是關於「便利港人消費」，顯示深圳「趁熱打鐵」大力吸引港人北上消費的決心。

具體措施包括推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略；鼓勵各區向港澳遊客發放旅遊消費券；鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等商戶向持回鄉證的港澳居民推出預約、查驗、積分等服。

其他措施包括，開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路；在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區等。

報導指出，這次「促消費21條」是深圳市繼去年2月發布「關於加快建設國際消費中心城市的若干措施」之後，再次在重要文件中明確吸引港人到深圳消費的策略。

報導分析，港人熱衷北上消費其中一個原因是深圳消費便宜，如目前在深圳吃一頓普通的飯，人均消費約香港的40%。一杯同樣大小的奶茶，價格也常常不到香港的一半。如按摩、美甲、理髮、洗牙等，價格更僅為香港的1/3。

此外，今年以來港幣兌人民幣匯率持續上漲，增加港人在深圳的購買力，也因此催生大批香港人從深圳代購奶茶、點心的「反向代購」。

據另一陸媒奧一網基於相關數據估算，7月北上港人的消費總金額約為40億港幣。

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