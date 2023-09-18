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生老病死都伸援手　台南田邊藥局聞聲救苦

▲台南市中正路老字號的田邊藥局老闆蘇峰增，親自發放白米等生活物資給中低收入戶，展現大愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中正路老字號的田邊藥局老闆蘇峰增，親自發放白米等生活物資給中低收入戶，展現大愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中正路老字號的田邊藥局，台南人都不陌生，因為每年秋末冬初都會舉辦捐血活動，已經辦過26年，17日又有熱心捐血人來詢問今年捐血活動的舉辦日期，卻看到藥局門口擺了桌椅，老闆蘇峰增正親自發放白米等生活物資給中低收入戶。

原來，田邊藥局不僅大家熟知的舉辦捐血活動，也救濟貧苦人家的生活，送便當、捐棺木，善行堪稱「生老病死」無所不包。

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80歲的蘇峰增精神奕奕的親自服務，比對區公所提供的中低收入戶資料後，把整袋裝有現金、白米、麵條等民生物資的提袋，親手交到這些生活遭遇困難的鄉親手上。

據了解，蘇峰增濟助中低收入戶是從中西區開始做起，接著逐步擴及安平區、南區、東區、北區等，每個月濟助約60多戶，持續到現在超過10多年。除了市區之外，如果聽聞需要救助的民眾住在較偏遠的地區，或者行動不便難以出門，蘇老闆就會帶著兒子一起親送到府，關廟、白河都有他們的足跡。

田邊藥局從1996年開始舉辦捐血活動，雖然低調行善，但在社會公益的圈子裡聲名遠播，無論是學校、廟宇、消防隊等，只要來找他贊助，很少空手而回。921震災時，南投縣傷亡慘重，國姓鄉的社福團體來找蘇老闆，蘇峰增二話不說，依據對方提出的需求，開始捐便當、捐棺木給當地的貧苦老人，一直到現在每個月還持續捐贈一至二副棺木。

▲台南市中正路老字號的田邊藥局老闆蘇峰增，親自發放白米等生活物資給中低收入戶，展現大愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

養生、送死、扶助貧病、捐血救人，田邊藥局把愛心化為行動，默默照看人間生老病死各個階段的苦，直到捐血活動第15年舉辦時，累積捐血量突破1萬袋大關，因而獲得內政部頒發獎狀鼓勵，成為全國單一商家持續最多次舉辦捐血活動的首例。台南市長黃偉哲3年前也親自到藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，表達對他們善行不輟的支持。讚揚堪為熱心公益的典範，不僅讓許多市民朋友獲得幫忙，也成為捐血民眾發揮愛心的平台，讓台南成為一座有愛與溫暖的城市。

在蘇老闆的辦公桌旁，放著一個厚厚的牛皮紙袋，裡面收集了一幀幀泛黃的剪報，記錄了20多年來扶危濟困的迴響。蘇老闆要把這些資料留給子孫，希望他們也將親情化為大愛，將這條路走得更長更久。在中正路這條府城昔日繁華的街道，有復古的林百貨，觀光客絡繹不絕的國華街，還有田邊藥局樂善好施的濃濃人情味。

往年10月下旬左右，就會看到兩部捐血車停在田邊藥局前，捐血民眾大排長龍的景象常常引來觀光客側目，以為是附近商家的週年慶活動。近幾年因為氣候暖化，田邊藥局逐漸將捐血活動延後到11月舉辦，以免排隊捐血的鄉親遭烈日曝曬。今年是田邊藥局第27屆舉辦捐血，日期訂在11月12日（日）上午08:30到下午17:00，捐血250cc贈送全聯禮券300元，捐血500cc贈送全聯禮券600元，歡迎鄉親共襄盛舉。

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