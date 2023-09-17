台南登革熱飆破7千例！　謝龍介轟黃偉哲：怪雨怪蚊不怪自己

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南登革熱疫情延燒，至今累積本土病例已經突破7千例，行政院長陳建仁16日視察台南時宣布責成衛福部疾管署提升應變作為，將於下周一起成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長進駐台南。對此，國民黨前台南市議員謝龍介18日就在臉書大轟，今年台南登革熱之所以會大流行，就是輕忽，台南市長黃偉哲「怪雨怪蚊就是不怪自己」。

「今年之所以會大流行，簡單一句話，就是輕忽！」，謝龍介指出，黃偉哲第二任期伊始，內閣親信弊案連環爆，讓他焦頭爛額，無心市政，黃偉哲也自知走完市長任期，政治前途也就告終，與其耗費時間精力做好基礎市政，不如在社群網站上譁眾取寵。

「於是當疫情導致民怨，黃偉哲的回答簡直荒腔走板」，謝龍介批評，一下子怪下雨，說台南市從6月15日出現本土首例之後，91天有48天下雨，所以噴藥趕不上積水；一下又怪蚊子，還牽拖副總統賴清德，說什麼登革熱是社區病，是人與蚊子打了幾千年的戰爭，怪來怪去，就是不怪自己。

謝龍介表示，其實民怨也很簡單，越來越多台南市民質疑，噴藥浮濫卻沒切中要害，鄰里出現病例，市府強制進入民居噴藥，一次兩次多次，沒完沒了，藥量還越下越重，噴到民眾擔心中毒，也擔心蚊子都噴出抗藥性，為什麼不能把防疫人力、時間，與資源用在清消真正孳生病媒蚊的積水處？

此外，謝龍介提到，2021年11月，台南市政府曾經啟用一個「城市動態影像AI感知平台」，當時黃偉哲把牛皮吹上天了，說2015年爆發登革熱大流行，就是因為沒有這個平台，運用AI科技，可以「馬上辨別蟲卵的密度，以及孑孓的種類」，結果咧？陳建仁南下視察，黃偉哲只拿得出公所基層自己改裝特製的「天溝棒」獻寶，啊AI呢？他大批，這其實就是民進黨與黃偉哲執政的縮影，宣傳的時候敲鑼打鼓，張燈結綵，真正要做事的時候，就七折八扣。

謝龍介也點名賴清德，至今沒有對「本命區」的登革熱疫情發表隻字片語，因為賴清德知道，過去的錯誤，會讓自己難堪，所以現在的苦難，也只好視若無睹，就連最基本的悲天憫人，苦民所苦，都沒做到。