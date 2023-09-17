台南流浪動物認養會　姚正玉：公私合力為流浪動物尋找新出路

▲國民黨安南區北區立委參選人姚正玉，與市議員李中岑參加安南區南興里流浪動物認養會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨安南區北區立委參選人姚正玉，17日與市議員李中岑參加安南區南興里流浪動物認養會，允諾結合政府與民間團體的力量，共同為流浪動物尋找新出路。

現場不少家長帶著孩子來參加，台南市流浪動物愛護協會也在網路直播介紹待認養的可愛貓狗，希望更多愛心民眾把他們帶回家，南興里長施柏南也準備許多小禮物送給當場認養成功的新主人。

姚正玉表示，「愛他們就不要傷害他們」，流浪動物來自棄養和未植晶片、找不到主人以及未結紮節育，希望中央政府正視流浪動物的問題，足夠的宣導與配套，另一方面也對出錢出力的動保團體給與鼓勵和支持。

議員李中岑的婆婆就是照顧流浪動物的「愛媽」，她持續關心流浪動物的議題，也呼籲大家認養取代購買，控制流浪動物數量，也減少流浪狗傷人事件。

南興里長施柏南今年剛獲動保村里長，他表示，流浪動物最大的來源就是民眾棄養，呼籲政府應該加強晶片植入等管制作業以外，也應該與民間進行高強度絕育工作，有效抑制流浪動物的數量，才能真正解決流浪動物的問題。

姚正玉也當場邀請台南市流浪動物愛護協會，參加24日她在大豐里活動中心前廣場舉辦的創世義賣活動，現場也提供流浪動物認養，以實際行動為流浪動物盡一份心力。