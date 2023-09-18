周玉蔻曝陳吉仲2問題「是內閣災難」：請辭慰留更麻煩

記者黃翊婷／綜合報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲請辭獲慰留。媒體人周玉蔻17日表示，陳吉仲的問題在於治理能力太差、領導威望不足，「我早就在臉書說過他是內閣的災難」、「辭了，又慰留下來，更是麻煩」。

▲陳吉仲曾親上火線說明與進口巴西蛋的超思公司合約內容。（資料照／記者楊惠琪攝）

農業部16日公布專案進口雞蛋流向，坦承庫存雞蛋陸續出現到期蛋品，總計進口超過1.4億顆雞蛋，有高達近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，引起各界討論。近日在野黨緊咬進口蛋爭議，一度傳出陳吉仲因此向行政院長陳建仁請辭，不過，行政院隨即發聲明證實陳建仁並未准辭。

周玉蔻17日晚間在臉書發文表示，陳吉仲的品行沒問題，專業也受到肯定，問題是治理能力太差、領導威望不足，「當初堅持用他的人，愛之害之！我早就在臉書說過他是內閣的災難，可惜被當耳邊風，蛋蛋風波時，當局居然還提升他為農業部長。害了他，也害了蔡總統。辭了，又慰留下來，更是麻煩。」

▲周玉蔻臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

而關於陳吉仲請辭一事，行政院發言人林子倫表示，進口蛋議題農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但近期因為各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，陳吉仲確實曾因此口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。

林子倫提到，陳建仁覺得現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並針對進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，沒有媒體報導所謂「請辭獲准」之情事，相關報導有誤，應予澄清。

此外，林子倫說，陳建仁已請陳吉仲於周四（21日）行政院院會，提出進口蛋專案的成效檢討與策進作為報告，行政院也會準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。