健康環保意識抬頭　桃園新住民開設蔬食餐廳響應減碳愛地球

▲黃英貴主任(左)出席活動，黃騏蔓感謝移民署對新住民的關懷.。（圖／楊愛咪提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應減碳愛地球，桃園市新住民創業家黃騏蔓開設的「津田蔬食餐廳」17日開幕。移民署桃園市服務站主任黃英貴出席活動表示，來自大陸江西的黃騏蔓從首創全台「紫莉月子經紀公司，到成立全台唯一的「孕」體驗館「紫莉幸孕莊園」，現今因健康、環保意識抬頭，開設「津田蔬食餐廳」，讓大家看見新住民在臺灣展現認真打拼的正能量。

▲津田蔬食開幕。（圖／楊愛咪提供）



黃英貴表示，移民署是新住民的娘家，也是新住民最堅強的後盾。黃騏蔓從月薪萬餘元月子餐業務員做起，到成為集團的董事長，事業版圖從月子產業擴展到餐飲業。同時，即將推出一款名為「津田低碳蔬食月子餐」的創新產品，其在月子餐養生飲食創業經營的過程，不斷的創新變革，令人肯定。

▲市議員林政賢、牛煦庭(右一、二）張碩芳(左一）期大家響應蔬食新煮義。（圖／楊愛咪提供）

黃英貴說，桃園市新住民截至7月底有6萬6千多人，居全國第二位。為關懷新住民在生活情形，移民署近期推出第10屆新住民及其子女築夢計畫，報名期間至今年11月20日止，經評選後將提供每組最高新臺幣8萬元之築夢獎金，預計選出50組獲獎者，期更多新住民「追夢人」勇敢追夢。

▲桃園市議員林政賢(右)、新住民聯合服務中心執行長陳信守(左）肯定蔬食減碳。（圖／楊愛咪提供）

桃園市議員林政賢強調，新住民是桃園多元文化的重要組成部分，肯定黃騏蔓的創新精神，對環保和社會有著正面的影響。市議員牛煦庭表示，黃騏蔓的成功故事是新住民積極融入台灣社會的最佳範例，未來在桃園的親友吃蔬食有個好場所了。市議員張碩芳議員也提到，黃騏蔓不僅在業界取得成功，更將注意力轉向環保和社會責任，這樣的企業家才是真正的贏家。

▲「津田蔬食餐廳」的主廚侑霖(左)，希望將台灣的傳統料理轉化為優質的蔬食美食

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守表示，他們一直在尋找能為新住民提供更多機會的企業家，而黃騏蔓就是這樣的人，他的成功故事可以激勵更多新住民追求夢想。

▲黃騏蔓(右八)是桃園新創會首位新住民理事長，新創夥伴肯定蔬食環保新煮義。（圖／楊愛咪提供）

面對跨足綠金新趨勢產業，紫莉集團創辦人黃騏蔓期望桃園未來的蔬食市場將會有更多優質選項供消費者選擇，同時也有望推動整個月子餐養生和環保領域重大突破。「津田蔬食餐廳」的主廚侑霖，過去曾任職於果然匯，轉戰津田蔬食餐廳，希望將台灣的傳統料理轉化為優質的蔬食美食，賦予蔬食新煮意，通過這些美味的料理，帶領大眾一同走上愛護地球、低碳生活的道路，也讓更多人實踐環保和愛地球。

包括：桃園市議員林政賢、牛煦庭、張碩芳、桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守、台灣電子商務協會執行長林泓宇、合作金庫南桃園分行藍偉銘副理新創全國總會北區區會長關傑、南區前區會長歐哲山、桃園市創新創業協會第18屆常務監事許文馨等人士出席開幕活動。