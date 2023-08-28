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桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

▲桃園新住民新娘秘書課程

▲梁淑貞(左)教授新住民新娘秘書整體造型。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會以「新娘秘書」為主題，辦理「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」，進行為期七週的培訓課程後，以學習和服務並重，特地安排整體造型的公益服務活動，吸引許多新住民姐妹爭相報名「被服務」：參與培力的學員開心表示，「新娘秘書」課程，不僅讓自己美，也讓別人變美，感受學習的價值。

▲桃園新住民新娘秘書課程

▲潘昀樂、長梁淑貞、長范詠甯(由左至右)表示，學習中服務，服務中學習，看見成效。（圖／協會提供）

桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞28日表示：新住民姐妹年紀輕、學習力強，尤其是對美的學習，相當熱衷，因此老師在授課過程中，氣氛都很熱絡。這次課程由內政部移民署及桃園市政府社會局協助辦理，規劃了七週的培訓課程及兩週的公益服務活動，課程內容包括新娘秘書職業介紹、髮型與化妝技巧、新娘配飾製作、整體造型等多個方面的專業知識和技能。

▲桃園新住民新娘秘書課程

▲▼桃園新住民新娘秘書課程免費整體造型服務。（圖／協會提供）▲桃園新住民新娘秘書課程

而協會之所以安排公益服務活動，就是要讓「學習」和「服務」相互結合，也就是在服務的過程中，讓參與培力的姐妹們，感受到學習的效果和價值，同時在服務過程中，和被服務者的互動，能夠更加精進和成長。

▲桃園新住民新娘秘書課程

「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」於8月26日在桃園區復興路98號7樓教室進行新娘整體造型公益服務，包括：桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞、香鑽國際會會長陳映蓁、桃園市新住民關懷協會理事長范詠甯、桃園市越配權益促進會理事長潘昀樂、社區大學咖啡拉花老師楊雅惠、立法委員萬美玲秘書鍾國明等出席活動。

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