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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

悠遊卡擁通勤大數據　推碳排統計服務助企業ESG達標

▲▼悠遊卡推出個人減碳及企業碳排數據服務。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡推出個人減碳及企業碳排數據服務。（圖／悠遊卡公司提供）

政治中心／台北報導

台灣碳權交易所8月正式成立，「淨零碳排」成為熱門話題，擁有全台最多交通數據的悠遊卡公司，除了在悠遊付Ａpp 推「我的減碳存摺」，可以看到自己的減碳紀錄之外，也推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」。悠遊卡公司表示，公司內部先對自家員工通勤碳排進行調查，結果顯示8月份每人平均減碳28.21公斤；若以全台所有悠遊卡數據顯示，2023年8月的減碳量為6300萬公斤，相當於162座大安森林公園每年碳吸附量，十分可觀。

悠遊卡公司表示，悠遊卡通行於全台各類公共運具，掌握的交通旅程數據多元且精確，加上強大的運算，因此研議出為企業及國人提供交通旅程碳足跡計算平台，今年初首度對自家員工進行碳足跡調查，總共有219位員工自願參加此計畫，8月份參與員工的總碳足跡共5628公斤，相較於搭乘汽車的總減碳量達5,134公斤。另外，公司為鼓勵員工搭乘公共運具，祭出獎勵，也成功帶動8月份私人運具移轉至大眾交通運具達到11%。

悠遊卡公司指出，根據全台所有悠遊卡數據顯示，2023年8月的減碳量為6300萬公斤，相當於162座大安森林公園每年碳吸附量。

▲▼悠遊卡推出個人減碳及企業碳排數據服務。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊付App首頁「我的減碳存摺」，也為個人減碳提供紀錄。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司強調，2004年聯合國全球契約組織提出「ESG，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）」，成為企業永續經營的績效指標，有鑑於悠遊卡是台灣綠色運輸不可或缺的一環，近年公司特別成立了數據部，研議出計算各類交通運具碳足跡的方法，推出「企業員工通勤碳排放統計數據服務」。

悠遊卡公司表示，這項數據服務，未來只要結合悠遊卡，就可以計算出卡片使用在各種不同運具的距離及其碳足跡，為企業計算員工通勤的碳足跡，提供一個精確且便利的方法，即提供ESG當中的「Environment-環境保護」其中「溫室氣體排放」範疇三（其他間接排放）通勤碳足跡管理的解決方案，協助企業完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查。目前已有台新證券、台新期貨等企業使用悠遊卡「企業員工通勤碳足跡盤查」。

另外，對關心自身碳排量的民眾，悠遊卡公司也表示，只要下載「悠遊付」App，將悠遊卡記名綁定後，就可以在首頁「我的減碳存摺」上，天天查看自己卡片的減碳紀錄，更可以設定目標，讓自己努力達到目標減碳量。

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