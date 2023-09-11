桃園新住民攝影走讀新鄉　陳信守期成最佳觀光大使

▲桃園新住民攝影走讀新鄉。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新住民聯合服務中心舉辦3場「桃園構美 攝影走讀」活動，9日圓滿結束，吸引120位新住民及新二代參加，透過專業的相機鏡頭帶領新住民朋友們認識桃園新鄉的多元樣貌，增加歸屬感和認同感。新住民聯合服務中心陳信守執行長希望參與的新二代，經由活動參與，日後一起行銷桃園，擔任桃園的「觀光大使」。

陳信守說，桃園市新住民人口逾6萬6千人，居全台第二，建構新住民對桃園家鄉的幸福感、認同感、光榮感是市府首要工作；這次與公益平台文化基金會共同推出主題式「攝影旅遊體驗」，不僅走訪景點，也增加新住民及新二代對於攝影構圖的入門技能，透過網路照片分享，相信未來他們就是最好的桃園觀光行銷大使。

陳信守執行長另也預告，「桃園新住民文化會館」未來將展開一連串的新住民系列活動，歡迎大家持續關注文化會館的臉書！3場的「桃園構美 攝影走讀」活動，分別於（8/19、9/9、9/10）舉行，各有其路線特色，8/19首發團走訪桃園珍珠海岸線景點，包含海螺文化體驗園區、草漯沙丘和竹圍漁港等處。9/9日第2場次來到桃園忠烈祠暨神社文化園區、虎頭山奧爾森林學堂，今天末場活動有別於前面兩場海洋及城市景點，以文化為亮點，走入世界客家博覽會展館，讓新住民及新二代體驗客家文化之美。

學員在專業攝影老師指導下，學會取景、色彩、構圖等拍攝技巧，捕捉到桃園最真、最自然美景，一路上邊拍，隨團老師解說了桃園的特色景點資源，包含海洋環保知識、在地信仰文化及多元族群故事，讓學員每一人都對桃園這塊土地有著親切感、參與感，以身為桃園人為榮。