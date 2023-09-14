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小農夫體驗從產地餐桌　雲林致力推廣洋香瓜食農教育

▲雲林縣長張麗善帶著國小學童採果體驗雲林良品好滋味，並與五星級飯店主廚一起製作洋香瓜火腿三明治，藉由減少食物里程，推廣「從農場到餐桌」食農教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善帶著國小學童採果體驗雲林良品好滋味，並與五星級飯店主廚一起製作洋香瓜火腿三明治，藉由減少食物里程，推廣「從農場到餐桌」食農教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣風土條件特佳，氣候屬於冬季乾旱、夏季濕潤，許多洋香瓜產區位於由東向西傾斜的濁水溪沖積平原上，地勢平緩，境內土壤以砂質壤圖為主，土壤肥沃，適宜耕作。目前全縣種植洋香瓜面積約有256公頃，多數採溫室種植，以卡蜜拉及阿露斯品種栽植較為廣泛。

元長鄉果農吳睿娟經營溫室蔬果屋，主打日本品種阿露斯洋香瓜，種出1顆逾千元的高品質洋香瓜。吳睿娟與丈夫共種植約6分地溫室洋香瓜，甜度高、口感佳，很多飯店、餐廳都買來入菜，每顆價格在400元-800元，更有1顆2公斤重洋香瓜曾在台北農產運銷公司賣出逾千元高價。

為了讓更多雲林縣洋香瓜瓜農能改善栽種技術，及同時推廣食農教育，進而有效促進瓜果永續發展及提升產業競爭力，雲林縣縣長張麗善特別前往優質瓜農吳睿娟精心打造之洋香瓜溫室，與東興國小2位學童一同進入瓜田，聽取吳睿娟講解洋香瓜所需之風土條件及栽種過程，也親自採摘新鮮洋香瓜。

縣長張麗善表示，目前全世界都以環境永續SDGs為追求目標，自食農教育法上路後，雲林縣除了推動地產地消、支持在地農業外，也積極推展食農教育，歡迎全台民眾選購「從農場到餐桌」運輸距離短的在地食物，一起來支持地區小農。

在台北五星級歐華飯店行政主廚的協助下，縣長張麗善與2名小小農夫一起製作出美味可口的洋香瓜風乾火腿三明治。張麗善說，洋香瓜在雲林縣水果類中屬精品級水果，縣府不斷輔導瓜農改善栽種技術，讓雲林洋香瓜在全台各產區出類拔萃，縣府並積極打造洋香瓜品牌，利用產品差異性降低競爭、加強知名度提升產值。

歡迎全國鄉親朋友扶老攜幼，展現綠色行動力，支持在地農民，讓雲林縣持續提供當季、安全、及健康的優質農產品。更多雲林優質農產品選購請至雲林良品電商平台https://www.yunlingoods.com.tw/

 


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