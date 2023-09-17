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紐時：美中「間諜情報戰」擴大　台灣是導火線

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲專家分析，美中關係「台灣是最有可能引發戰爭的導火線」。（圖／路透）

文／中央社

紐約時報今天報導，美中擴大全球間諜活動，以瞭解對手國家領袖的意圖及對手的軍事和技術實力。而在諜對諜的情報戰中，台灣議題是美中雙方冒險刺探情報機密的重點。

紐時報導，中國間諜氣球今年2月飄過美國本土，美國情報單位獲知中國國家主席習近平對軍方資深將領感到憤怒。美國情報單位發現，針對美國的風險性間諜行動，習近平並不反對，但對解放軍在氣球事件曝光前，將他蒙在鼓裡，大感震怒。

報導指出，這起事件凸顯美中之間不斷擴大且高度機密的諜對諜情報戰。這起氣球危機只是中國更大規模間諜行動的一環，反映北京在蒐集美國情報方面的大膽侵略性，以及華府在蒐集中國情報方面的能力不斷增強。

▲▼習近平,金磚,南非。（圖／新華社）

▲美國CIA鎖定習近平對台企圖為情報重點。（圖／新華社）

報導中指出，雙方諜對諜主要目的在回答兩個最困難的問題：對手國家領袖的意圖為何？以及他們掌控哪些軍事和技術能力？

報導中表示，美國中央情報局（CIA）鎖定習近平本人，特別是習近平對於台灣的企圖。聯邦調查局（FBI）在全美各地的反情報小組則是加強他們對中國試圖在美國境內招募間諜的追蹤工作。

報導中指出，在美中關係中，沒有比台灣更重要的議題。分析家表示，台灣是最有可能引發戰爭的導火線。習近平曾說，中國必須控制台灣，並下令解放軍在2027年前具備奪台能力。但目前為止，美國及其盟友似乎沒有明確的情報表明，習近平是否願意下令入侵。

中國則是關注問題的另一面。美國總統拜登曾4度宣示，中國若企圖攻台，美軍將捍衛台灣。但拜登是否當真，以及美國領導人是否打算永遠保護台灣不落入中國之手，據信將成為中國情報工作重點之一。

報導中表示，在關於雙方意圖的真正情報付之闕如的情況下，美中官員鎖定在蒐集對方軍事實力的情報。舉例來說，美方加強對中國軍事基地的空中偵蒐。

而根據美國前情報官員表示，數十年來，中國情報人員已滲透台灣政府的許多部門。中國情報人員現在試圖刺探更多關於拜登政府提供台灣特定武器系統，以及祕密訓練台灣軍隊的更多情報。

中國情報人員也蒐集關於美國和亞洲盟友日益增加軍事合作的更多細節。

其他美國官員也表示，北京想獲得更多關於美國武器準備狀態的情報，說明了中國為什麼試圖監視美國各地的軍事基地。

根據美國官員表示，過去12個月，他們追蹤到約12起中國公民試圖潛入軍事基地拍照或測量電磁活動的案例。

他們指出，最近的一些行動似乎集中於可能在台灣衝突中扮演重要角色的基地上。

威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）問道：「這一切目的為何？」他指的是北京的間諜行動。

「根據我們在軍事基地周圍看到的情況，根據他們發動的網路攻擊，我猜想一切都是指向台灣。」

今年8月，美國司法部起訴了2名海軍士兵，這2名士兵將軍事機密提供給中國的情報官員。兩人都堅稱自己無罪。

紐約時報在文末寫到，蒐集情報本身並非戰爭的前奏。實際上，諜對諜的情報戰往往可能成為武裝衝突的替代品，一如在冷戰期間。

美國情報官員相信中國目前不希望因台灣問題而爆發戰爭。美國國家情報總監海恩斯（Avril D. Haines）今年3月告訴國會：「我們評估北京仍認為藉由避免緊張升高，和美國維持穩定的關係，對自身最有利。」

▼紐時 ：美中情報戰擴大，台灣是重點。（圖／路透）

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

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