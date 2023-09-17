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吃沒煮熟吳郭魚染致命病菌！　女子手腳發黑、腎衰竭截肢保命

女子吃沒煮熟吳郭魚染致命病菌！　手腳發黑、腎衰竭截肢保命

▲女子把沒煮熟的吳郭魚吃下肚，感染創傷弧菌，最終將四肢截肢才成功保住一命。（圖／翻攝自GoFundMe）

圖文／CTWANT

美國加州（California）一名40歲女子，日前在市場買一隻吳郭魚回家烹煮，不過她沒將魚完全煮熟就吃下肚。沒想到過了一陣子之後，她竟四肢發黑，送醫後發現感染創傷弧菌（Vibrio vulnificus），出現腎衰竭情況，最終進行手術將四肢截肢才成功保住一命。

根據《紐約郵報》報導，美國加州40歲女子勞拉（Laura Barajas），7月份時到市場購買吳郭魚回家烹煮，不過她沒將魚完全煮熟就吃下肚。沒想到過了一陣子之後，勞拉的四肢、嘴唇竟突然發黑，立即前往醫院看診。

經過醫生檢查發現，勞拉感染了創傷弧菌，因此出現敗血症情況，腎臟也跟著衰竭。經過幾個月的治療，患者情況仍未見好轉，最後醫生替她進行手術，將發黑的四肢截肢，成功保住一命。

事實上，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料指出，每年大約有150－200例創傷弧菌病例，其中大約五分之一的感染者會死亡。

加州大學舊金山分校傳染病專家博士娜塔莎（(Natasha Spottiswoode）表示，「這種細菌的傳染途徑，是吃到被這種細菌污染的東西，或是讓傷口或紋身接觸到這種細菌所生存的水。」她也透露，對於免疫系統較弱的人來說，創傷弧菌是一種非常令人擔憂的病菌。

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