男童「喉嚨卡異物」快要窒息　母親呼救！衝出專業護士1招救命

▲男孩噎到無法呼吸快要窒息，一名護士剛好走進來，成功化解危機。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國喬治亞州一名男童在餐廳用餐時噎到無法呼吸，孩子母親大聲呼救，一名護士衝上前在眾人面前用「哈姆立克法」，成功解救這名孩子。事發當下的影片觀看人數突破1500萬人次，留言數破萬。

綜合美媒WSB-TV等報導，35歲女子普蒙（Charis Putmon）是5個孩子的母親，也是一名有9年經驗的護士，前陣子和丈夫來到卡明市這間餐廳約會，但她才剛進來不久就聽到一陣騷動。依據監視器畫面，起初男童母親把孩子抱在懷裡，但突然發現男童喉嚨卡著異物，無法呼吸快要窒息，立刻把孩子放下來，告訴他趕緊把嘴裡的東西吐出來，同時開始大聲呼救，孩子的爸也衝了過來。

當時也在場的普蒙轉頭望過去，發現那名男童父親的表情參雜著恐懼與絕望，這讓她立刻從座位起身，走過去抱著小男孩開始施展哈姆立克法。與此同時，普蒙的丈夫在一旁向孩子母親說明，「她是護士，她可以的，我向妳保證」。

♬ original sound - @itscharislove Yall I still have chills from this! It all happened so fast and we had just walked in! And where we were seated, God is always 10 steps ahead! To God be the glory!! #savealife

經過普蒙第二次、第三次的動作之後，孩子嘴裡的東西吐了出來，男童能正常說話，危機成功解除，這讓眼裡含著淚的孩子母親立刻擁抱普蒙。

普蒙10日把影片上傳至TikTok平台，立刻引起網友關注，影片瀏覽人次衝破1500萬次、留言數超過1.3萬則，「天啊！身為媽媽真的超謝謝妳。這是每個家長最可怕的噩夢」、「謝謝妳救了那個男孩，妳是天使」。

普蒙說明，她之所以要把影片分享出來，就是為了提高大家，孩子的母親在當下做對一件非常重要的事，「那名母親那樣大聲呼救是非常重要且關鍵的，能讓孩子在短時間內得到幫助」。