旅遊YTR遭抓包酒駕　她喊只喝2口「過7小時才開車」！網丟1圖打臉

▲小象遭網友抓包酒駕。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門Elephant GoGo）



記者施怡妏／綜合報導

部落客兼YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食主題走紅，近日他與好友到台東玩，熱情的店家請喝啤酒，不過接下來有鏡頭拍到同學、小象開車，疑似酒駕，對此，她解釋，同學一口都沒有喝，而自己只有喝1、2口而已，而且過近7小時才開車，酒已經退了不算是酒駕，但有網友貼出一張照片打臉。

小象在YouTube貼出新影片，與好友到台東玩，熱情的阿姨招待啤酒，底下有網友拋問「吃早餐不是喝了啤酒？開車是同一天吧，要注意一下啊」。隨後小象在IG發限動回應，啤酒是早上9點喝的，因為不喜歡啤酒味，所以只喝了1、2口，之後就沒喝了，剩下沒喝完的酒請同學帶回民宿丟掉了。

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小象強調，「放心我們都有注意時間，所以中間我的車才都給同學開，我同學一口都沒喝」，過了7小時之後，才換成她開車，而且自己在飛行學校上課，每天都會酒測，「不會跟你們鬧酒駕，也知道自己酒後什麼時候消」。

▲小象解釋，已經過近7小時才開車。（圖／翻攝自小象愛出門IG）



有網友將過程PO在Dcard上，接著貼出醫師建議，酒精代謝完畢，神經反應速度還是會遲鈍，最好還是不要酒後駕車，而且每個人代謝酒精的速度不一樣，千萬不要有僥倖的心態，並貼出台東飛行學校FB提到關於酒測的貼文，一瓶啤酒的酒精濃度就會超標，「飛行前24小時不能喝酒，才能夠飛行，畢竟安全第一」。

小象在之前的影片中，問了飛行學校的人員「通常在飛行前，大概幾個小時是不可以喝酒的？」對方回答8小時。原PO表示，「不知道大家怎麼看，真的是大家對她標準太高嗎？」

▲飛行前8小時不能喝酒。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門Elephant GoGo）



貼文一出，掀起網友討論，「大家要的是她勇於面對，而不是一再聽她強調自己怎樣怎樣」、「講了這麼多，就喝酒開車啊⋯至於2口還是2罐，都是錯誤示範」、「身為一個YouTuber，也算半個公眾人物，本來就會遭受放大鏡嚴格檢視，該做好示範的還是要做好啦，尤其是這種有酒駕疑慮的，畢竟酒駕真的零容忍，其實我覺得她大可以道個歉說下次會注意這樣就好，而不是這麼兇，給人觀感真的不佳」、「畢竟喝一口也是酒駕，她的僥倖態度真的不對」。

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