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他羞喊「男生抱起來很舒服」　釣出百萬YTR點讚！粉絲抓包姨母笑

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard IG）

▲阿滴點讚。（圖／翻攝自Dcard IG）

記者施怡妏／綜合報導

社群平台「Dcard」常會分享一些有趣的貼文在IG、FB上，就有網友發現，有一篇文章內容講述「男生抱起來蠻舒服」，被轉發到Dcard的IG上，結果居然看到YouTuber阿滴點讚了，讓她忍不住姨母笑，貼文掀起網友討論。

Dcard有篇文章提到，兄弟跟女友分手，找他喝酒解悶，結果講一講兄弟就哭倒在他身上，第一次抱到男生讓他很震驚，居然比女生還要舒服，又寬又厚抱起來很扎實。

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該篇貼文被轉發到Dcard的IG上，居然釣出阿滴點讚，原PO又驚又喜，「偶然刷到，莫名戳到我的笑點，一直姨母笑，忍不住想到很多各種畫面，真是抱歉了」，還喊話阿滴可以做一集，哪個男YouTuber抱起來最舒服的影片。

貼文一出，網友留言笑喊，「自從阿滴跟Joeman在看房影片裡曖昧的互動後，我就打從心裡認為他們正在秘密交往，剛好那時候也才傳出Joeman剛和女友分手，所以那個讚有很大很大的機率是阿滴因為回味而按的」、「四角戀（阿滴、黃大謙、Hook、Peeta葛格）好好看，看阿滴跟他們玩在一起笑得開心，自己也會覺得很開心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自阿滴FB）

▲▼阿滴曾患上憂鬱症，經歷過一段痛苦的時間。（圖／翻攝自阿滴FB）

▲阿滴（左）、Joeman（右）公開了西雅圖10天之旅的開銷。（圖／翻攝自IG／joemanweng）

事實上，阿滴、Peeta葛格、HOOK以及黃大謙四人感情很好，常一起拍影片，笑稱四人是「四角戀」關係，近期還一起到沖繩旅遊，幫HOOK慶生。

此次，阿滴曾在影片中透露與Joeman認識的過程，兩人本來只是工作上的關係，有次Joeman失戀，哭得很傷心，打破他對Joeman很理性冷淡的印象，感情因此逐漸變好。阿滴也提到，2020年罹患憂鬱症時，跟他見面超過3次的人，一隻手數得出來，Joeman就是其中一人，雖然當時生病，但還是想要創作，於是很常聯絡Joeman一起來幫忙拍片。

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