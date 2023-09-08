國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間曝光！廠商無奈：今年已被撞10台

▲國道1號南下68公里處（楊梅路段）7日中午發生緩撞車遭撞事件。（圖／緩撞車廠商黃小姐提供，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號南下68公里處（楊梅路段）7日中午發生一起車禍！一輛白色自小客車因不明原因撞上高公局委外施工廠商的緩撞車，由於撞擊力道猛烈，小客車當場翻覆，破碎的車殼更散落一地。警消獲報到場，將小客車駕駛送醫，稍早撞擊瞬間曝光！

根據警方調查，事發當時高公局委外廠商的緩撞車正在協助前方移動性清掃作業工程的後方警戒，初判31歲曾姓駕駛疑似因未注意車前狀況撞擊緩撞車，另外，他可能啟用輔助系統駕駛因此肇事，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，曾男幸運保住性命。

稍早緩撞車上的行車紀錄器畫面曝光，只見曾男的自小客車高速朝緩撞車開來，下秒右前車頭便猛力撞上緩撞車尾，車輛當場翻覆，橫躺路中。

高工局委外施工廠商黃小姐透露，國道廠商有分北分局、中分局、南分局，其中北分局共有61間廠商，全台去年緩撞車挨撞的事故共計100多件。

她感嘆，「之前沒有ACC（自動跟車系統）的時候一年只有10至20件」、「我們今年已經被撞10台了」，而緩撞車施工項目也有分容易被撞跟不容易被撞的，其中在內線車道行走的路容清潔廠商，以及夜間施工的柏油廠商最容易被撞。

黃小姐提醒用路人須注意車前狀況，「ACC只是輔助工具，在高速公路上時速110的狀態下，ACC是無法偵測前方時速10至20的施工車輛」，希望大眾能正確地使用科技工具，才不會造成施工人員及駕駛人傷亡。

警方也呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。