早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了

▲台中牛排館突倒閉，許多廠商前往餐廳取回設備、原物料，有廠商說，也只能用此方法補貼一點損失，目前聯繫不到顧姓業者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中牛排館重啟半年，傳出積欠50名員工薪水、廠商貨款倒閉。有員工說，顧姓老闆雙手一攤認了沒錢，要總部員工要搬就搬，今日下午廠商們也到店裡，搬走原料、肉品以及設備等等，就是為了多少補貼一點，有肉品商看到新聞才知道，並說「早上店家還有叫料，貨車到了才發現『被砸店』，聯繫不上業者」。

有員工透露，昨（10）日是發薪日，卻沒有收到8月份薪水，詢問後，顧姓老闆直接稱沒有錢，宣布倒閉，相當錯愕。昨晚疑似員工們不滿，直接蛋洗店面，甚至貼出布條表達不滿，要老闆「顧XX還錢」。

據了解，總部員工今早照常進公司，10點左右，顧姓業者還有進入總部，當面稱「要搬什麼就搬什麼，我沒有錢付，公司有什麼你們就拿去吧」，擺明台中牛排館破產，沒有資金繼續經營。今日下午，10多名員工重回到現場，替同樣是「受災戶」的廠商們開門，包含飲料商、冷凍食品、廚房用具等等，紛紛將機台、食材帶回，有人被積欠8萬，甚至更多，但是聯繫不上顧姓業者，只好將東西帶回，多少補貼一些欠款。

有員工說，積欠的薪水是8月份以及9月初這幾天的工資，依照公司平均薪資落在3萬到4萬元計算，牛排館有30多名員工、總部有10多名員工，老闆欠薪達到150萬元，更晃論有很多廠商都被欠款。此外，顧姓老闆平時都會進牛排館，但自從8月，就開始出現異狀，近期直接搞消失，好幾天沒出現。

台中市政府勞工局表示，台中牛排館昨日向員工宣布付不出薪水，今日上午即有31名員工前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有8月迄今的工資、資遣費、加班費等10項訴求。

勞工局指出，會儘速召集事業單位雇主及員工來調解，如果雇主已無費用及能力可以發放工資及資遣費等，勞工局會協助勞工申請工資墊償基金來取得工資及資遣費。