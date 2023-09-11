　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館突倒閉，許多廠商前往餐廳取回設備、原物料，有廠商說，也只能用此方法補貼一點損失，目前聯繫不到顧姓業者。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中牛排館重啟半年，傳出積欠50名員工薪水、廠商貨款倒閉。有員工說，顧姓老闆雙手一攤認了沒錢，要總部員工要搬就搬，今日下午廠商們也到店裡，搬走原料、肉品以及設備等等，就是為了多少補貼一點，有肉品商看到新聞才知道，並說「早上店家還有叫料，貨車到了才發現『被砸店』，聯繫不上業者」。

有員工透露，昨（10）日是發薪日，卻沒有收到8月份薪水，詢問後，顧姓老闆直接稱沒有錢，宣布倒閉，相當錯愕。昨晚疑似員工們不滿，直接蛋洗店面，甚至貼出布條表達不滿，要老闆「顧XX還錢」。

據了解，總部員工今早照常進公司，10點左右，顧姓業者還有進入總部，當面稱「要搬什麼就搬什麼，我沒有錢付，公司有什麼你們就拿去吧」，擺明台中牛排館破產，沒有資金繼續經營。今日下午，10多名員工重回到現場，替同樣是「受災戶」的廠商們開門，包含飲料商、冷凍食品、廚房用具等等，紛紛將機台、食材帶回，有人被積欠8萬，甚至更多，但是聯繫不上顧姓業者，只好將東西帶回，多少補貼一些欠款。

有員工說，積欠的薪水是8月份以及9月初這幾天的工資，依照公司平均薪資落在3萬到4萬元計算，牛排館有30多名員工、總部有10多名員工，老闆欠薪達到150萬元，更晃論有很多廠商都被欠款。此外，顧姓老闆平時都會進牛排館，但自從8月，就開始出現異狀，近期直接搞消失，好幾天沒出現。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府勞工局表示，台中牛排館昨日向員工宣布付不出薪水，今日上午即有31名員工前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有8月迄今的工資、資遣費、加班費等10項訴求。

勞工局指出，會儘速召集事業單位雇主及員工來調解，如果雇主已無費用及能力可以發放工資及資遣費等，勞工局會協助勞工申請工資墊償基金來取得工資及資遣費。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

 【相關報導】

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢 

快訊／停業3年開張半年就破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

台中牛排館傳破產欠薪！員工控負責人「雙手一攤」：我很可憐
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
桃園人妻豁出去　「51歲親媽照」曝光！
誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了
嘉義夫妻困車內溺斃！消防曝逃脫解方　椅背「這根」拔起可破窗
早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了
台中牛排館負責人怪員工差！「雙手一攤」擺爛：我很可憐
不到20分鐘「家裡變泳池」！嘉義光頭哥曝泡水慘照：水深150
快訊／雨區擴大「10縣市大雨特報」 嘉義、台南全列暴雨區
辣人妻變「淫行員」！　千字文自爆上班多P

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

IG女神報假明牌海削1484萬　警抄詐團驚見最紅仙女吸粉2.5萬

為了豬遷怒路人！丟石塊+飆國罵+露刺青　彰化男下場曝

嘉義夫妻困車內溺斃！消防曝逃脫解方　椅背「這根」拔起可破窗

早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了

國6聯結車「高空折甘蔗」！自撞停8樓高橋面　驚悚畫面曝

超噁！國道路面「滿佈廚餘」　自小客打滑撞護欄…車頭全毀了

三重警誤把「特戰老兵」當通緝犯！雙方互毆全身傷　檢偵結全起訴

老師傅推銷按摩　善心女體驗慘遭搓揉私處！狂奔到超商求救

台62線8車接連爆胎！BMW、MINI慘受害　真兇竟是擋泥板鐵條

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

IG女神報假明牌海削1484萬　警抄詐團驚見最紅仙女吸粉2.5萬

為了豬遷怒路人！丟石塊+飆國罵+露刺青　彰化男下場曝

嘉義夫妻困車內溺斃！消防曝逃脫解方　椅背「這根」拔起可破窗

早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了

國6聯結車「高空折甘蔗」！自撞停8樓高橋面　驚悚畫面曝

超噁！國道路面「滿佈廚餘」　自小客打滑撞護欄…車頭全毀了

三重警誤把「特戰老兵」當通緝犯！雙方互毆全身傷　檢偵結全起訴

老師傅推銷按摩　善心女體驗慘遭搓揉私處！狂奔到超商求救

台62線8車接連爆胎！BMW、MINI慘受害　真兇竟是擋泥板鐵條

兩樣情！摩洛哥旅行社曝10日恢復導覽行程　觀光客照遊古城

攻城獅提4點反擊台新！預告將採取更多手段捍衛權益

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

快訊／大雨灌入　台南市、屏東縣兩地先後列淹水警戒

找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問題：受教了

中秋烤肉幫備料、搬酒「只留媳婦1人收」！被婆家情勒5年　不忍了

4阿金排排坐看球賽！「絨毛巨娃」倒爸懷全程猛睡　登大螢幕萌翻

吳念庭猛打賞2打點　9月手感火燙連5戰安打

高虹安遭爆「好朋友」干政　王婉諭點柯文哲表態：新政治非腥政治

校長是癡漢！學校自拍猥褻女學生　存檔多部噁片稱「想重複看」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

即／嘉義土石流沖進喪家！往生者遺體找到了

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

女騎士樹蔭下躲太陽遭檢舉噴1萬6！警撤單了

遊艇版李宗瑞涉下藥性侵　狼狽落網

今天就要出殯！嘉義土石流沖進喪家　一早開挖找遺體

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

新北19歲男遭16人打死　揭詐團虐殺脫幫者內幕

連千毅恐嚇網友送白包　判拘90天

即／高雄摩鐵驚爆命案！男子倒臥浴缸身亡

即／台61線小貨車撞機車　騎士搶救1小時不治

更多熱門

相關新聞

台中牛排館傳破產欠薪！負責人：我很可憐

台中牛排館傳破產欠薪！負責人：我很可憐

台中牛排館去年疫情期間，因房東與台糖租約問題被斷水電歇業，經顧姓負責人接手，今年3月盛大開幕，未料昨（10）日卻又驚傳破產倒閉。員工今（11）日受訪控訴8月薪水被拖欠，詢問顧男竟雙手一攤稱自己很可憐、沒錢支付薪水，還說公司有什麼就拿什麼，隨後神隱，面對雇主無賴的態度，認為「很錯愕，身為老闆這樣相當離譜。」

才開半年就出事　台中牛排館百坪土地租金曝光

才開半年就出事　台中牛排館百坪土地租金曝光

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

水湳再現單價百萬成交戶　業者低調：14坪露台沒算進去

水湳再現單價百萬成交戶　業者低調：14坪露台沒算進去

5大百億案領軍台中928檔期　內行指案量膨脹主因

5大百億案領軍台中928檔期　內行指案量膨脹主因

關鍵字：

台中牛排館倒閉廠商蛋洗

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面