陳椒華爆「6千萬顆蛋下落不明」！1圖怒控陳吉仲說謊

▲農業部長陳吉仲說明，3到7月共進口雞蛋超過1.4億科。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

進口蛋爭議擴大，農業部昨公布專案進口雞蛋流向，坦承庫存雞蛋陸續出現到期蛋品，總計進口逾1.4億顆雞蛋，有高達近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，全國譁然。對此，時代力量立委陳椒華踢爆，她比對農業部對外公布的資料，發現其實共有6000萬顆蛋下落不明，直指農業部長陳吉仲至今仍在說謊。

陳椒華17日下午表示，陳吉仲為了避免進口蛋爭議吹向國內食安問題，逃避監督，昨天更聲稱「將封存銷毀5402萬顆」進口蛋來引導風向。為此，她今天上午請同仁向農業部詢問「封存在哪裡？何時銷毀？如何銷毀？」但至今沒有答案。

▲立委陳椒華揭露，共有6000萬顆蛋下落不明。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 陳椒華）

陳椒華指出，事實上農業部所謂「沒有流入市場的說法」，已經遭戳破是謊言，從桃園市政府衛生局查獲有蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西等國進口雞蛋，無論是製成標示產地「台灣」的未殺菌液蛋，批發賣給糕餅店，或是散裝蛋賣給傳統市場通路，都讓農業部及陳吉仲的謊言破功。

陳椒華比對農業部對外公布的資料，發現其實共有6000萬顆蛋下落不明、去向不清，依照農業部公佈的數據，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋。她質疑，下落何方農業部不僅迄今無法交代，也和陳吉仲放話講的封存銷毀5402萬顆，存在落差。

陳椒華痛批，不僅數量兜不攏有數百萬顆落差，這近6000萬顆蛋的下落不明無法交代，「到底封存在哪裡？有多少已在相關業者手上？有無流入市場？」要求陳吉仲別再閃躲，有義務出來說清楚講明白。