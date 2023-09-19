巴西蛋始作俑者是新系？　他曝內幕：蔡英文不讓陳吉仲背鍋

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者詹宜庭／台北報導

超思進口巴西雞蛋爭議持續擴大，農業部長陳吉仲17日爆請辭，引發行政院前院長蘇貞昌批評「放話」惡劣，而後行政院則證實陳獲慰留。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日表示，這件事的始作俑者是新系的中央畜產會董事長林聰賢，而不是陳吉仲，事情是新潮流做的，卻要「小英男孩」陳吉仲來背，總統蔡英文當然不肯，所以蘇貞昌也出來主持正義。

吳子嘉18日在節目《關鍵時刻》中指出，按照民進黨規則，每次發生這種重大事件的時候，一定會找一個人出來負責，越高階越好，這次只要把陳吉仲砍掉就沒事了，然後就進入後續的整理階段。他指出，昨天陳吉仲離職消息出來，就是要逼他下台，但陳吉仲背後的老闆總統蔡英文抗命、拒而不從。

吳子嘉透露，蔡英文並沒有介入民進黨總統參選人賴清德的選戰，她只是在扮演一個總統的角色，如果動到她的人馬時，她當然不同意，因為陳吉仲是她的愛將。

此外，吳子嘉說明，這件事的始作俑者是新系的中央畜產會董事長林聰賢，而不是陳吉仲。吳子嘉直言，中央畜產會才是有真正權力買巴西蛋的主導者，且背後的民意代表也都是新潮流相關的人，事情是新潮流做的卻要「小英男孩」陳吉仲來背，所以蘇貞昌出來主持正義，痛批放話惡劣。

吳子嘉強調，蘇貞昌現在無官一身輕，可是他有發言的權威感，按照民進黨傳統的危機處理原則，就是要把部長除掉，但現在這件事不是部長做的，沒有人負政治責任，就很可能成為賴清德選情破口。

至於賴清德對這件事「笑而不語」，吳子嘉認為，那是因為迫於蔡英文，而不敢發言。