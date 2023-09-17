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「美少女人妻」喪偶約大姑丈夫摩鐵開房！直播脫上衣做家事

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃姓人妻喪夫以後，收到來自亡夫姊姊丈夫的關心，結果一發不可收拾，竟然發展出不倫關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名黃姓人妻2019年喪夫，沒想到竟與亡夫姊姊的丈夫發展出婚外情，不但5度相約到摩鐵開房，甚至只穿內衣開視訊直播給對方看，彼此之間更是以夫妻相稱，露骨的對話被抓包，黃女也因此慘被告上法院。彰化地院審理後，判黃女應賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，黃女與原告張姓女子的弟弟是夫妻關係，2019年因為丈夫過世，受到陳姓姊夫的密切關心，沒想到2人因此發展出婚外情，2022年間還相約到摩鐵泡澡，對話之間充滿了情慾挑逗。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃姓人妻喪夫以後，收到來自亡夫姊姊丈夫的關心，結果一發不可收拾，竟然發展出不倫關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

陳姓姊夫還開口要求，希望黃女可以穿內衣做家務，並且開視訊直播，「可是我現在看不到有一個美少女，穿內衣、穿內衣拖地給我看」，而黃女也真的照辦，滿足了陳姓姊夫的慾望。

此外，陳男在聊天的過程中，還指稱這種行為「才增加夫妻的情趣」，彼此之間更是以老公、老婆相稱，黃女似乎完全無視陳姓姊夫有配偶，宛如情侶一般熱戀。

張姓女子發現丈夫與弟媳有染，甚至還5度到摩鐵開房間，氣得一狀告上法院。彰化地院審理後，判黃女須賠30萬元，全案仍可上訴。

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