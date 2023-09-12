滑進309房！「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

▲原PO怒嗆，媽媽整個人是歪的，「這樣也能愛愛？」（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

桃園人妻自爆「51歲媽激戰女婿」家醜，如今她豁出去了，怒PO出媽媽的正面照，更質疑媽媽今年初出了一場車禍，現在人整個是歪的，「這樣也能愛愛？我就問不痛嗎？」此外，現在媽媽與老公都失業了，原PO卻不選擇離婚，「他們都失去了工作，就是我覺得最好的報仇！」引來網友傻眼反問「留著渣夫幹嘛？」

原PO昨（11）日在臉書《爆料公社》爆料，目前媽媽與老公都失業了，而不少網友好奇「為何只網爆媽媽，老公呢？是否還在？」

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原PO回答，「是的他還在！比起老公，最讓我痛心的當然是媽媽」、「不網爆老公...是因為我不離婚，婚姻裡的每一分錢都他媽有我的一份，我管他是開房還是買跳跳糖！但我也才結婚一年能拿回什麼？所以我決定死耗了...何況他們都失去了工作，就是我覺得最好的報仇！」

不僅如此，原PO也豁出去了，公布51歲媽媽的正面照，並透露媽媽在年初出了一場車禍，骨盆前後都上鋼板，「手術費還是我爸籌的呢...現在人整個是歪的，夠好認了吧？躺一輩子比較不會害人！」

每當想起媽媽與老公滑進汽旅309號房，就讓原PO精神崩潰，「這樣也能愛愛？我就問不痛嗎？」如今媽媽還有臉回家求救，「躲我爸房間去了？還是我姊房間，跟我爸裝了可憐？然後呢？帶著我侄子和我爸去哪？騙他錢嗎？說搬出去不是你給我的補償嗎？」讓原PO隔空爆嗆「真沒看過那麼囂張的小三！」

底下網友熱議，「都上鋼板，一堆開刀痕...妳老公也有辦法吃不簡單，還要玩跳跳糖」、「你媽長這樣他吃得下去...我也很佩服」、「留著渣夫幹嘛」、「你老公連你媽都吃得下去，這麼沒有底線，更不要說面對別的女人了」。

▼桃園人妻曝光媽媽正面照。（圖／翻攝自爆料公社）

