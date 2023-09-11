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撞壞特斯拉「被老公罵三寶」　人妻委屈：怎不怪車子太笨？

▲特斯拉 。（圖／CFP） 

▲特斯拉。圖與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我打算今晚老公再不跟我道歉，我就要先搬回娘家！」一名女網友發文表示，她倒車時不慎撞到，結果老公第一時間不是關心她有無受傷，反而是確認車況，並說她是「死三寶」。聞言，讓女網友相當不悅，「我就問，到底是人重要還是車重要？」

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她之前倒車不慎撞到，結果老公第一時間並不是關心她有沒有受傷，而是先去確認車子的狀況。當時她安慰老公「沒關係、還好」，而且有保保險，但事後她越想越不對，「我真覺得天地顛倒反（不合常理、人倫顛倒），明明我是差點受傷的當事人，竟然還要反過來安慰老公、平復他的心情」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

「他不領情就算了，當下還罵我死三寶，還叫我以後不要再亂開他的車！」原PO表示，老公罵她三寶後，不但沒向她道歉，甚至還抱怨「保費會變貴」。但她認為，車險不就是發生狀況時用的嗎？不然何必繳保費？她實在不懂老公在想什麼。

由於老公一直沒道歉，所以原PO也不禁直呼，「我就問，到底是人重要還是車重要？」如果老公今晚前都沒任何表示，她就要回娘家，看對方要怎麼向她爸媽交代。

此外，原PO也貼出對話紀錄，只見老公表示，「車子的事我會處理，你不要管那麼多好嗎？你知道出險後，明年保費會貴多少錢？我已經很煩，你不要再問」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲原PO貼出她和老公的對話。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

從對話也可見，原PO回應老公，「我是當事人我不能關心？你昨天罵我罵那麼難聽，到現在你卻1句道歉都沒有，別說是女生，就算是男生開也是會有碰撞意外，你不怪車子太笨、有問題，還把錯都怪到我身上，你要做的，是先跟我道歉，我再陪你去特斯拉總公司求償吧？你不道歉，我今天晚上就搬回娘家」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回娘家記得搭車、不要開車」、「明明是你的問題，怪到車子太笨？是要求償什麼？尿不準怪馬桶歪」、「你還是回娘家好了」、「你老公算很客氣跟你說話了，你還是先回娘家把兩篇匿名貼文給家裡看吧」、「現在知道無知的可怕了」、「車子太笨是？你不適合開車，真的」。也有網友質疑真實性，「這是劇本嗎？如果不是，男方幫QQ」。

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