高球教練勾上床！女學生嬌嗔「壞掉了」　私人物品竟放正宮床上

▲高爾夫球教練外遇女學生，孕妻臨盆前得知此事崩潰提告。（示意圖，非本案當事人／pixabay）



記者黃資真／台北報導

一名已婚高爾夫球教練偷吃女學生，經常在LINE上描述性行為的詳細過程，女學生不僅自曝「不能愛愛，壞掉了」，更將教練與妻子的房子當成自己家時常出入，懷孕的正宮崩潰提告2人求償60萬。台北地院判女學生要賠償20萬元。

人妻控訴，2022年初懷孕期間，她懷疑身為高爾夫球教練的丈夫阿石（化名）與女學生小花（化名）過從甚密，她同年7月將臨盆時，竟在阿石手機裡發現，跟小花對話時經常提及發生性行為的過程，還有一同出遊住宿的發票，小花甚至會不定時出入家裡，並將私人物品放在她的床上，因此心碎向2人求償60萬元。

人妻提出的對話紀錄中，小花曾透露想買藥擦私密部位及「今天不能愛愛、壞掉了」等內容，並在6月3日、7日談及從事性行為之感受、訴諸愛意，阿石又在同月12日表示「內褲是為了我買的嗎，好性感的感覺，我寶貝真好，都會滿足我」；另外，小花曾不滿表示「你把你老婆的東西放在我車上，你有什麼事嗎」，阿石隨即道歉，小花又嗆「你現在是讓我跟你一起當她的僕人嗎」、「她是懷孕」、「不是殘廢」、「我沒有義務需要幫這個忙」。

阿石辯稱，妻子取得的對話紀錄、照片等證據是擅自解鎖手機、後車廂取得，不得作為證據，且小花不知道自己有家室，並非故意介入他人婚姻。

法官認為，正宮取證的手段並不是強烈侵害行為，且舉證不易，縱認過程中有侵害隱私權情形，程度也極為輕微，認為應有證據能力，對話紀錄裡也能證實小花知悉阿石已婚、妻子已懷孕，認定2人侵害正宮配偶權，判賠20萬元為適當。可上訴。