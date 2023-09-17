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人妻突穿「性感睡衣」下樓逛超商！竟是一壞習慣害她產生幻覺

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲一名女子為了追劇日夜顛倒，沒想到因此出現幻聽、幻覺等症狀，還會穿著清涼睡衣下樓逛超商。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

睡眠對於人而言相當重要，如果沒有充足的睡眠，可能因此罹患各種症狀。一名女子平時日夜顛到，沒想到某天突然開始出現幻覺，甚至穿著清涼睡衣到超商購物，後來經過檢查，才知道是睡眠出了問題。

心理師邱永林在《醫師好辣》當中分享，這名女子是位家庭主婦，平常不用上班、時間上的安排較為自由，等到忙完丈夫、孩子的事情以後，就會開始追劇。

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不過，因為劇情太過緊湊，女子看得欲罷不能，一路看到了凌晨4、5點，於是決定乾脆不睡覺，直接一路熬到上午，做完孩子的早餐才去休息。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子長期日夜顛倒，結果因此出現幻覺、幻聽的症狀。（示意圖／記者周亭瑋攝）

由於這樣的作息超過半年，女子開始出現幻聽、幻覺等症狀，還會精神恍惚，甚至穿著清涼性感的睡衣，直接到樓下超商買東西，嚇得家中的女傭立即追出，將人拉回家。

後來女子變得愈來愈嚴重，甚至幻想自己有另一個身分，無論是情緒、思維認知都相當不穩定。邱永林於是給出建議，一定要有良好的睡眠，後來在家人的幫助下，女子也順利睡了18個小時，醒來以後狀況就好了很多。

邱永林後來給出建議，追劇是正常的消遣，但不應該一路看到隔天早上，頂多凌晨12點、1點就要睡覺，否則長期缺乏睡眠，最終身體還是會反撲。

 

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