明年統籌分配稅款曝光！北市逾603億元居冠　這縣市吊車尾

▲台北市獲配逾603億元居冠。（示意圖／記者李毓康攝）



文／中央社

攸關地方重要財源，明年度中央普通統籌分配稅款出爐，各縣市通知分配金額均增加，總額新台幣3811.7億元續創新高，六都分走65%；全國以台北市獲配逾603億元居冠，人均可分到2.4萬元，反觀人口最多的新北市，人均分不到1.2萬元落居後段班。

財政部會先通知地方政府，隔年可領到多少統籌稅款，將除以12個月、按月平均撥付；等當年收完稅，若實際數比預算數多，可望加發「紅包」給各地方政府。

據財政部最新公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計3811.7億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加近400億元。

全台22個縣市的分配金額也都呈年增格局，攤開各縣市情形，六都分走近2477.9億元，占總額65%，其餘16縣市及鄉鎮市只分到3成5、約1333.8億元。

六都中，以絕對數來說，台北市明年分配金額較今年增加62.26億元最多，新北市增加48.75億元居次，高雄市則增加46.08億元排第三。以成長率來看，桃園市明年分配金額較今年增加12.8%，其餘直轄市增幅落在落在11%至12%。

觀察六都明年分配情況，台北市603.15億元居冠，人均可分到2萬4060元；新北市468.84億元，人均分到1萬1622元；高雄市434.66億元，人均可分到1萬5877元；台中市387.07億元，人均1萬3630元；桃園市303.61億元，人均1萬3144元；台南市280.55億元，人均1萬5085元。

雖然連江縣的統籌稅款通知分配金額不到6.5億元，但因為人口數僅1萬4000多人，平均每人分配統籌稅款高達4萬6050元，冠居全台；人口數10萬7000多人的澎湖縣，人均可分2萬7421元，排名第二；台東縣則以人均2萬5887元居第三；第四名為台北市。

相較之下，新竹縣是全國唯一平均每人分配統籌稅款低於1萬元的縣市，僅9491元；彰化縣人均1萬593元為全台次低；人口數最多的新北市，人均1萬1622元，排行倒數第三；宜蘭縣1萬1971元為倒數第四。

所謂「中央統籌分配稅款」，是指財政部從國稅中的所得稅、營業稅、貨物稅，及地方稅的土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，為地方重要財源。

中央統籌分配稅款可視為一塊「大餅」，國稅部分，依規定，地方政府可取得其中94%，即「普通統籌分配稅款」；另6%「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入普通統籌分配稅款範疇。

中央對地方的財政支援，除中央統籌分配稅款由財政部按一定公式設算，並經地方政府確認後辦理分配，還包含一般性及專案性補助款，由行政院主計總處設算分配；計畫型補助款則由中央各主管機關辦理。