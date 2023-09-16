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台北市發錢！　做1事「最高領4500元」

▲▼ 。（圖／台北市環保局）

▲ 民眾檢舉積水處有孑孓，成案可領獎金。（圖／台北市環保局）

記者邱晟軒／綜合報導

為防堵登革熱疫情，結合民力強化清除孳生源。台北市環保局表示，民眾若發現營建工地、資源回收場、事業單位及建築物未妥善清理地下室、積水處或積水容器，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）者，可立刻檢舉，若成案，最高可領取4500元的檢舉獎勵金。

依據廢棄物清理法第27條第11款規定，未妥善清理處所或容器，有事實足認定孳生病媒幼蟲，則屬污染環境行為，依廢棄物清理法規定可處1,200元至6,000元罰鍰，並要求限期改善。

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台北市環保局說明，民眾若發現營建工地、資源回收場、事業單位及建築物未妥善清理地下室、積水處或積水容器，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）者，可向北市環保局檢舉，經查證屬實並開罰違規者，檢舉人可領取實收罰鍰金額75%的檢舉獎勵金，最高可領取4,500元的檢舉獎勵金。

環保局呼籲，各公私場所管理單位及一般民眾平時應主動巡檢環境並加強孳生源清除作業，特別是積水容器、地下室、花圃以及各式植栽，落實「巡、倒、清、刷」相關防蚊措施，全力防範登革熱。如民眾有發生頭痛、發燒、後眼窩痛、肌肉關節疼痛、出疹等疑似症狀，亦請盡速就醫採檢並主動告知相關活動史與旅遊史，並儘速通報衛生單位知悉，共同防治登革熱疫情。

詳細檢舉辦法可至台北市環保局環保稽查大隊網站「廢清法檢舉獎勵專區」查詢。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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