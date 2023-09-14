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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勤業終止第三方檢舉平台　民眾黨曝「壓力來源」：活在綠色恐怖時代

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期染黑、染黃爭議連環爆，民眾黨總統參選人柯文哲13日宣布與「勤業眾信」合作成立第三方檢舉平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員；但事隔不到24小時，「勤業眾信」14日宣布終止委任關係，民眾黨副秘書長許甫也召開記者會，點名民進黨發言人張志豪、張益贍、台灣基進台北黨部主委吳欣岱、時代力量主席王婉諭等人不思進取，拒絕民眾黨引進新機制。

▲▼民眾黨副秘書長許甫說明「勤業眾信」片面解約與民眾黨簽訂的「第三方檢舉平台」。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨副秘書長許甫說明「勤業眾信」片面解約與民眾黨簽訂的「第三方檢舉平台」。（圖／記者袁茵攝）

自本站12日報導「獨／盼洗刷『民眾堂』！柯文哲簽約舉報平台　可匿名檢舉黨職不法」後，只見各界意見四起，而柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，宣布與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」時，也不見原本應出席的「勤業眾信」人員到場說明。

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

事隔不到24小時，「勤業眾信」14日於官網宣布，「近日有關本所與台灣民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾。本所身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於2023年9月14日終止該項服務之委任。」

而民眾黨也於下午1時召開記者會，由副秘書長許甫做說明，先公布第三方平台時間軸，提及是6月民進黨發生一系列Me too吃案爭議後，「勤業眾信」主動來聯繫民眾黨，盼可以接受第三方檢舉平台機制，而雙方也在7月寄出正式合約、合約用印完成，9月匯款完成並收到收據，討論記者會相關事宜。

而許甫也公布與「勤業眾信」的LINE對話紀錄，提及12日新聞曝光後，勤業就受到極大的壓力稱「因今天的新聞效應太大，事務所希望保持立場中立的角度，保持低調，所以建議我們在新聞稿中，使用國際聯盟所的顧問專家即可。」到了13日記者會召開前，才稱「我們這邊就不出席記者會了，謝謝您。」

▲▼民眾黨副秘書長許甫說明「勤業眾信」片面解約與民眾黨簽訂的「第三方檢舉平台」。（圖／記者袁茵攝）

面對「勤業眾信」究竟受到何種壓力？許甫點名民進黨發言人張志豪、張益贍、吳欣岱、王婉諭等人，批評這些政客、側翼、名嘴不思進取，拒絕民眾黨引進新機制，痛批「活在綠色恐怖時代」，也遺憾身處民主國家的台灣，企業仍難逃政治力宰割，讓第三方平台制度化遭到扼殺。

被問到因為雙方有簽約，現在是否要負違約責任，以及會不會找其他公司合作？許甫提及，無法公布契約細節，但勤業該負的後續賠償和責任，就合約上載明處理；而未來也會就第三方平台部分繼續努力，也感謝勤業介紹其他單位給民眾黨。

媒體追問，所謂勤業介紹其他單位的細節為何，會不會也受到同樣壓力？許甫說明，因為勤業目前無法承擔其業務，但說基於道義上，介紹做相關業務的平台給民眾黨，且勤業為國內首屈一指的跨國集團，卻面臨了這樣的壓力，究竟「誰手上握有胡蘿蔔跟棒子，讓勤業無法承受壓力，大家心裡有答案。」

至於民眾黨主席柯文哲是否知情？許甫回應，柯全程掌握相關情況，也了解勤業有所為難。最後，許甫也說，未來還是希望將第三方檢舉平台制度建立起來，所以還會積極尋找可合作的對象。

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