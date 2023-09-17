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高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

▲▼快訊／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高斤在醫院內自戕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱、張靖榕／綜合報導

高雄苓雅寮中生代角頭「高斤」昔日擁槍自重，近年逐漸退出江湖，卻被拍到14日晚間現身高雄市立大同醫院，隨後在一樓廁所內傳出槍響。高男被發現倒臥血泊，右太陽穴中彈送醫，昏迷至15日後家屬決定拔管，16深夜由醫院宣告不治。

警方排除他殺，初步了解輕生原因疑似與太太發生爭執有關，14日緊急完成手術後送往加護病房，16日深夜由醫院宣告不治身亡。

警方表示，14日晚間18時43分許接到報案，稱轄區大同醫院內一樓廁所，有男子倒臥地上留有一片血跡，經確認傷者為61歲高姓男子，其頭部重傷，現場救護人員將高男送往急診室。

警調閱監視器影像，確認高男14日晚間6時16分獨自一人進入廁所後中槍，現場並無其他人進出，遺留手槍1把、空彈殼1發，以及塑膠袋內遺留子彈20發，但沒有發現遺書。由於高男近日曾有就醫紀錄，初步了解原因疑與太太發生爭執有關。

據了解，高姓男子為61歲，在幾十年前在苓雅寮名號響亮，被稱為「高斤」、「九斤」，靠著經營賭場闖出一片天，當初被視為是中生代大哥級人物。他早期也以槍毒闖出名號，有項槍砲彈藥前科。

2004年高男曾在高雄「巴黎風」餐廳擔任幹部，但與一名張姓酒客發生口角糾紛，後來張男拿出手槍朝天花板狂開7、8彈示威，高見狀把他帶往辦公室談判，過程中衝突不斷，最後高則朝倒地昏迷的張男開槍。

警方後來在高男藏身處陸續查出8把槍，高也因這起餐廳槍擊案犯殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例等罪嫌，經最高法院判處15年有期徒刑定讞，並入獄服刑。

雖然高男近年已經淡出江湖，但在道上仍具影響力，他輕生一事傳出後，仍然震驚江湖，不少道上重量級人物都要小弟前往醫院關心瞭解。

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