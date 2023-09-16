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獨／人美心善！澎湖姐妹花跨海高雄闖片天　斜槓成功⋯不忘這事　

▲澎湖姐妹花勇闖直播圈，前面是Tina，後面為妹妹恩恩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎湖姐妹花Tina(中間黃衣)、恩恩（右後），勇闖直播圈。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

姐妹連手不只能「斷金」，還真能「賺金」！高雄市有一對來自澎湖的姐妹，一起勇闖直播圈4年的時間，曾經一場直播就創下超過5位數字的業績，不過現在他們也秉持取之社會，用之社會的精神，每個月參與愛心捐贈物資，幫助高雄市的弱勢族群。

面對手機鏡頭，說著產品有多好，她是姊姊Tina，而站在後頭帶著另外2名辣妹一起搭腔的妹妹恩恩，兩個人一搭一唱的默契十足，姊妹倆一起勇闖直播圈已經有4年多的時間，其實一開始是姊姊Tina先進到直播，做了兩年之後，就把妹妹從澎湖拉到台灣。

▲澎湖姐妹花勇闖直播圈，前面是Tina，後面為妹妹恩恩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎湖姐妹花勇闖直播圈，前面是Tina，後面為妹妹恩恩 。（圖／記者吳奕靖攝）

Tina表示：「單純就是想帶著妹妹，就是在澎湖做美體按摩，後來想說帶著她一起成長，因為她是不太會去學習新東西的人，直播是一個挑戰也很挑人，不是什麼個性的人都可以做直播，沒有口才可以訓練，但是沒有獨特的個性就沒有辦法，讓大家停留下來，所以我覺得這是個有挑戰性工作，她可以來試看看」。

這一試，沒想到恩恩就待了4年，而且業績也不錯，在直播圈也小有名氣！恩恩說：「我原本在美體按摩，回想第一次直播時，表現實在是非常菜，不知道怎麼跟客人去應對互動，會覺得害羞，會不敢講話，可是慢慢跟在姊姊旁邊學習，就會覺得跟觀眾是在聊天，是一種面對面聊天的感覺，反而現在站上去就覺得，就會有講不完的話」。

▲澎湖姐妹花勇闖直播圈，前面是Tina，後面為妹妹恩恩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎湖姐妹花勇闖直播圈外，更一起做慈善 。（圖／記者吳奕靖攝）

姐妹聯手到底威力有多大？詢問她們一場直播創下的業績量？她們很謙虛的說：「超過5位數」。不過有賺錢，她們現在也參與公益，每個月都會捐款、甚至到場親自參加《微笑慈善會》的活動，Tina強調：「因為認識了前理事長娟姐，她當初帶我們到花蓮賑災，當下我才感受到原來做善事不是捐錢就好，也不是你捐到哪個戶頭或是哪個協會幫做事，而是要自己實質的去伸手去幫助別人，任何一個需要被幫助的人，當在花蓮賑災的時候，我才感受到有那麼多人需要被幫助，只是我們平常都看不到，所以當下有震驚到，才發願要跟著老闆的腳步去幫助需要被幫助的人」。

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