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社會 社會焦點 保障人權

法官火速准押惡鄰原因曝！　11刀狠殺高雄夫妻

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓嫌犯被檢方聲押，法院裁准。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓嫌犯，被依殺人罪移送地檢署後，仍然行使緘默權，檢察官複訊後向法院聲請羈押，檢方發出新聞稿表示他罪嫌重大，且有變裝逃逸，有滅證之虞，因此向法院聲押，高雄地院法官在今天（16日）晚間八點開羈押庭，不到一個小時就有結果，法官認為有逃亡跟湮滅證據的可能，所以予以裁准。

高雄地方法院認為：「該案被告於聲押庭雖仍行使緘默權，不過值班法官認為已有相關卷證足以認定被告犯罪嫌疑重大，且其所為涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌係屬重罪，並有事實足認被告有逃亡及湮滅證據之可能，故依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款規定予以羈押，並禁止接見通信及受授物件」。

吳姓被告不只是在法院行使緘默權，其實早在落網之後，就一直維持這樣的態度，所以檢方在16日下午四點就向法院申請羈押，雄檢認為：「吳姓嫌犯複訊時仍行使緘默權，檢察官經過綜合卷內事證，認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告犯後隨即換裝逃逸，並有隱匿、湮滅相關證物之行為，有事實足認有逃亡、滅證之虞，且有羈押之必要，故已向法院聲請羈押」。

另外檢方也強調對於被告的犯案動機、犯案過程、被害人所受傷勢、致命傷等相關犯罪細節，及目前查扣之刀具是否確為被告使用之工具等情，均仍有待進一步調查、釐清。

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