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張麗善：可溯源才能供餐　雲林國中小校園「蛋蛋危機」解除

▲雲林縣衛生局徹查雞蛋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局週六、週日持續不打烊，針對大型量販店、賣場、超商、市場，有使用雞蛋的食品製造廠、蛋品批發商等進行查察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農業部進口雞蛋議題近日引發爭議，雲林縣長張麗善火速下令徹查有疑慮巴西雞蛋是否流入國中小校園中央廚房以及膳食業者端，不慎讓孩童吃下肚，調查結果出爐令所有人都安心。
 
雲林縣長張麗善日前下令徹查後，經過教育處徹底調查完畢，表示雲林縣從2018年開始推動國中小午餐採用國產可溯源食材，所有食材皆應採用三章一Q食材，其中蛋品亦應符合三章(有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及CAS農產品優良標章)、雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源及國產鵪鶉蛋溯源標籤等，並可於校園食材登入平臺了解其溯源。由於外國進口雞蛋非國產，無法取得國產可溯源標準，故無法進入校園。
 
張麗善縣長表示，身為農業大縣的縣長，也是三個孩子和一個孫子的媽媽和阿嬤，所以對於孩子們「吃得安全」她特別重視，這次的巴西雞蛋疑慮，讓她憂心雲林縣的孩子們可能會吃到問題蛋，不過幸好蛋蛋危機在國中小校園部分已經解除。

▲雲林縣衛生局徹查雞蛋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局週六、週日持續不打烊，針對大型量販店、賣場、超商、市場，有使用雞蛋的食品製造廠、蛋品批發商等進行查察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣新聞處補充說明，至於雲林縣境內販售雞蛋的通路，縣長張麗善亦也下令加強查察，衛生局指出在9/14、9/15號稽查後都沒有發現違規蛋，除了前往全聯外，包含超商、雜貨店、南北雜貨行、黃昏超市等場域共計查察21件，結果蛋品都為國產且符合規定。

接下來衛生局週六、週日持續不打烊，針對大型量販店、賣場、超商、市場，有使用雞蛋的食品製造廠、蛋品批發商等進行查察，除了查察來源外，將進一步檢視生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附等，還有雞蛋本身有無變質、腐敗發霉、異味及其標示等，預計年底前每月稽查至少50件以上。9月份起加強抽檢生鮮雞蛋，每月抽檢3~4件雞蛋，包括檢查是否變質及檢測動物用藥殘留量，以維護消費者食的安全。

 


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