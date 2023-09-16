花生業界再創新！　結合水林地瓜...虎尾鎮農會新品發表

▲虎尾鎮農會辦理落花生產業策略聯盟新品新裝發表會，展現地方農會積極創新的能量，同時為虎尾鎮農會百年慶活動暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會展現積極創新的能量，今（16）日辦理落花生產業策略聯盟新品新裝發表會，同時為虎尾鎮農會百年慶活動暖身。活動中舉辦花生走秀、花生西點烘焙料理評選及饗宴、熱舞、趣味競賽，尤其與「阿甘薯叔」異業合作，結合水林在地農特產的地瓜，調配出虎霸王花生系列奶油香蔥薯叔、麻辣薯叔新口味產品。

虎尾鎮農會配合落花生產業策略聯盟進行國產落花生整合與推廣，虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，農會多年來用心輔導農民安全用藥，大力推廣產銷履歷落花生契作，目前種植面積已超過200公頃。秉持有效率的經營理念推動「食安教育」，輔導農民擴大種植具有安全履歷的落花生，產地檢驗把關，加工廠亦通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，成為全國第一家具有產銷履歷驗證的農會。

落花生策略聯盟中心衛星體系，以虎尾鎮農會擔任中心廠，元長鄉農會、北港鎮農會、客厝雜糧生產合作社、莿桐合作農場為衛星廠，在112年度各農會推出的新產品，包括虎尾鎮農會與水林在地加工業者阿甘薯叔異業合作，結合花生與地瓜調配特殊口感及香氣的「虎霸王奶油香蔥花生薯叔」、「虎霸王麻辣花生薯叔」，進而整合成內有六種口味的「虎霸王花生系列精美禮盒」，是自用及送禮的最佳選擇。

元長農會花生加工新品「紅珍珠花生果」，色澤鮮美香氣十足，堪稱是泡茶好伴侶。北港鎮農會推出「花生千棒棒」、「米餅脆」，內餡滿滿的花生香，大人小孩都愛吃。莿桐合作農場則推出花生果禮盒的新包裝，亮眼又喜氣。

積極推動從產地到餐桌，以最好的原料再進入加工程序，全程一貫作業，為消費者的食安把關，並持續開發新產品，相信藉由此次策略聯盟，展現具有百年歷史虎尾鎮農會的成果與用心。蔡武吉強調，落花生策略聯盟的成立，希望共同為台灣落花生產業尋找美麗的藍圖，打響國際名聲，贏得消費者信賴，虎尾鎮農會責無旁貸，致力研發安全健康又好吃的在地花生產品及美食，創造農會、農民、消費者三贏。

▲虎尾鎮農會與水林在地加工業者阿甘薯叔異業合作，結合花生與地瓜調配特殊口感及香氣的「虎霸王奶油香蔥花生薯叔」、「虎霸王麻辣花生薯叔」，進而整合成內有六種口味的「虎霸王花生系列精美禮盒」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）