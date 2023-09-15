　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治　讓病毒斑蚊無所遁形

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，15日確診之279例，分別為安南區59例，東區57例，永康區45例，南區39例，北區30例，中西區20例，歸仁區及安平區各7例，仁德區6例，新化區3例，關廟區及安平區各2例，安定區、佳里區、善化區及龍崎區各1例，年齡介於1歲以下至95歲。

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另針對這些病例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市登革熱疫情嚴峻，市府各機關全員出動嚴格執行登革熱防治稽查，登革熱防治中心、區公所、環保局、警察局、財稅局等相關單位持續針對社區中髒亂點、空屋、工地、學校、市場及長照機構等高風險點辦理聯合會勘，9月初至今已辦理12場次，動員113人次，其中10場次現場皆有發現陽性容器，共查獲85個積水容器，24個陽性容器，稽查人員已立即開單告發並投藥處理。另稽查過程中，亦發現社區中有許多經濟弱勢的資源回收戶，衛生局、環保局及區公所也積極介入處理，除協助落實孳清和登革熱防疫衛教外，亦提供心靈層面扶助，提供精神關懷及醫療協助，輔導個案配合共同清除家戶內囤積物，並由環保局協助價購清運，鄰里長協助加強關懷，保障弱勢長者免於受到登革熱威脅，積極伸出援手給予溫暖的支持與關懷，亦避免資源回收物雨後孳生病媒蚊影響鄰近居民的健康。

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

登革熱防治中心蘇世斌主任15日亦至各區督導化學防治，同時關懷社區長者健康並向長者說明登革熱衛教訊息，蘇世斌主任說明，長者是登革熱重症的高風險族群，一定要特別加強自身防蚊措施，如有疑似症狀勿自行服用成藥，應儘速就醫治療，避免增加登革熱重症風險。

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前稽查結果亦凸顯目前社區中仍存在許多孳生源，威脅市民朋友的健康，黃偉哲市長再次呼籲，南市登革熱疫情嚴峻，為了自己和親朋好友的健康，請市民朋友儘快動員清除家戶內外積水容器，澈底找出生活中潛在的孳生源，特別是常見的桶、缸、甕、盆、杯、瓶、花瓶、底盤，或容易忽略的畚箕、金爐、旗桿座、天溝、頂樓、地下室等，請市民朋友一定要加強巡查。另外這2日也在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶，感謝所有家戶的配合，惟有全體市民配合政府防疫措施和共同落實孳清工作，才能遏止疫情持續蔓延，讓我們共同攜手齊心守護台南健康家園。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
統一發票「暗藏秘密」！　網：長知識了
快訊／高雄夫妻被惡鄰砍死！陳其邁發聲
不沾鍋「1狀況」別再用　百萬塑膠微粒吃下肚！恐致癌
女兒才出生...老公「幫19歲嫩妹修家電」！留國光女神自己換
陳零九代言虛擬貨幣涉詐騙！「FB遭洗版」沉默1天發聲
iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

大武崙沙灘救生員今撤離　基隆市府籲注意水域遊憩安全

台農負責人2度被約談「說詞仍諸多疑點」　喊委屈的董座出國去了

基隆推沃土模式雙語教育　臺師大師培學院長分享秘笈

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬 台南衛生局：埃及斑蚊7成喜棲室內

基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接　張廖簡姓宗親會傳承百年文化

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治　讓病毒斑蚊無所遁形

巴西進口洗選蛋標示不實　台南衛生局派員查核

蘆洲地方人士捐愛心助獨老長者有溫馨中秋　長者欣慰直呼感謝

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

固執白柴狂推補習班大門　媽笑翻：妳也想學美語？

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

大武崙沙灘救生員今撤離　基隆市府籲注意水域遊憩安全

台農負責人2度被約談「說詞仍諸多疑點」　喊委屈的董座出國去了

基隆推沃土模式雙語教育　臺師大師培學院長分享秘笈

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬 台南衛生局：埃及斑蚊7成喜棲室內

基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接　張廖簡姓宗親會傳承百年文化

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治　讓病毒斑蚊無所遁形

巴西進口洗選蛋標示不實　台南衛生局派員查核

蘆洲地方人士捐愛心助獨老長者有溫馨中秋　長者欣慰直呼感謝

七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

不是防腐劑！泡麵「最大2問題」營養師示警：別太常吃

複診「還是頭暈，甚至快吐了...」　張育成透露最新傷況

搭區間車往窗外看「嘉義水溝躺1腐爛遺體」　確定是失蹤10天男

蕭煌奇親手操刀！「李吳兄弟」醞釀4年單曲終曝光

北市民權大橋下「人形載浮載沉」　警消確認浮屍打撈：確認身分

基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

馬斯克稱台灣是中國一部分　謝佩芬：要不放棄美國籍改拿中國護照

高雄夫妻慘被惡鄰砍死！陳其邁188字回應了：照顧小朋友最重要

《漫威蜘蛛人2》全新預告再揭　PS5配件家族成員同步公開

地方熱門新聞

台電工程人員失聯　深陷泥淖險活埋

全台5家捷運公司結盟　簽署合作備忘錄

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

宜蘭、南投偏鄉學生參觀世客博　桃園好好玩

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

國中女負氣離家　潮州警積極協尋2天後找到人

南消角逐全國10名優良防火管理人決選全壘打

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

新住民婦女參加剪髮職訓　成功轉職創業

搜救犬與小朋友可愛互動

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

更多熱門

相關新聞

巴西進口洗選蛋標示不實台南派員查核

巴西進口洗選蛋標示不實台南派員查核

有關巴西進口洗選蛋，以洗選日期加1個月為有效日期與輸入許可通知申報之有效日期不符，應依法全面回收下架，台南市衛生局派員至食品通路如全聯等6家查核，架上未陳列巴西蛋品。

33名台南健兒進軍杭州亞運

33名台南健兒進軍杭州亞運

新北本土登革熱+3！分布新店、汐止、板橋

新北本土登革熱+3！分布新店、汐止、板橋

台南藥師公會、大愛藥局捐贈滅蚊物資

台南藥師公會、大愛藥局捐贈滅蚊物資

台南北門三寮灣東隆宮慶成謝土施食

台南北門三寮灣東隆宮慶成謝土施食

關鍵字：

台南登革熱化學防治斑蚊

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面