台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治　讓病毒斑蚊無所遁形

▲台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，市府在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市至15日下午3時截止，計279例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6952，15日確診之279例，分別為安南區59例，東區57例，永康區45例，南區39例，北區30例，中西區20例，歸仁區及安平區各7例，仁德區6例，新化區3例，關廟區及安平區各2例，安定區、佳里區、善化區及龍崎區各1例，年齡介於1歲以下至95歲。

另針對這些病例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

台南市登革熱疫情嚴峻，市府各機關全員出動嚴格執行登革熱防治稽查，登革熱防治中心、區公所、環保局、警察局、財稅局等相關單位持續針對社區中髒亂點、空屋、工地、學校、市場及長照機構等高風險點辦理聯合會勘，9月初至今已辦理12場次，動員113人次，其中10場次現場皆有發現陽性容器，共查獲85個積水容器，24個陽性容器，稽查人員已立即開單告發並投藥處理。另稽查過程中，亦發現社區中有許多經濟弱勢的資源回收戶，衛生局、環保局及區公所也積極介入處理，除協助落實孳清和登革熱防疫衛教外，亦提供心靈層面扶助，提供精神關懷及醫療協助，輔導個案配合共同清除家戶內囤積物，並由環保局協助價購清運，鄰里長協助加強關懷，保障弱勢長者免於受到登革熱威脅，積極伸出援手給予溫暖的支持與關懷，亦避免資源回收物雨後孳生病媒蚊影響鄰近居民的健康。

登革熱防治中心蘇世斌主任15日亦至各區督導化學防治，同時關懷社區長者健康並向長者說明登革熱衛教訊息，蘇世斌主任說明，長者是登革熱重症的高風險族群，一定要特別加強自身防蚊措施，如有疑似症狀勿自行服用成藥，應儘速就醫治療，避免增加登革熱重症風險。

目前稽查結果亦凸顯目前社區中仍存在許多孳生源，威脅市民朋友的健康，黃偉哲市長再次呼籲，南市登革熱疫情嚴峻，為了自己和親朋好友的健康，請市民朋友儘快動員清除家戶內外積水容器，澈底找出生活中潛在的孳生源，特別是常見的桶、缸、甕、盆、杯、瓶、花瓶、底盤，或容易忽略的畚箕、金爐、旗桿座、天溝、頂樓、地下室等，請市民朋友一定要加強巡查。另外這2日也在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶，感謝所有家戶的配合，惟有全體市民配合政府防疫措施和共同落實孳清工作，才能遏止疫情持續蔓延，讓我們共同攜手齊心守護台南健康家園。