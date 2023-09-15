台南登革熱累積近７千大關　蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

▲台南市截止14日下午3時止，本土登革熱確診病例累積為6673，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊教授親自視察安南區防疫情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截止14日下午3時止，確診263例本土登革熱確診病例，目前累積病例為6673，14日263例分別為安南區55例，東區48例，南區43例，永康區34例，北區27例，中西區21例，仁德區及關廟區各8例，歸仁區7例，安平區5例，新化區3例，七股區、大內區、新市區及善化區各1例，年齡介於1歲至86歲。

針對上述病例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

鑑於安南區登革熱疫情持續嚴峻，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊教授，在台南市登革熱防治中心蘇世斌主任及安南區公所魏文貴區長陪同下，14日特別至安南區病例數最多的溪墘里進行社區孳生源調查，現場勘查防火巷、屋後溝、天溝、建築工地、頂樓水塔、汙水下水道工程等社區中常見高風險點。

杜教授特別提醒，近期時有間歇性強降雨發生，請民眾雨後一定要檢查家戶內外環境，清除積水容器，像是容易忽略的頂樓水塔，如長時間閒置又無上蓋即可能成為大型孳生源所在；以及屋簷的天溝部分，近期發現許多社區都有天溝孳生病媒蚊幼蟲情況，請民眾定期檢視家戶天溝，如有塵土淤積或落葉阻塞排水孔情況，應儘快排除，保持排水通暢，避免雨後形成病媒蚊繁殖溫床。另勘查汙水下水道工程時，民眾陳情反映水溝恐孳生登革熱病媒蚊，杜教授特別解釋，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，斑蚊習性喜歡於乾淨且不流動之清水產卵，而水溝又髒又臭，斑蚊反而不喜歡，通常水溝中孳生的蚊種為家蚊及叢蚊，這兩種蚊子不會傳播登革熱病毒，請民眾放心，現場亦請衛生所協助投藥處理，降低蚊蟲對民眾的干擾。

杜武俊教授再次強調，防治登革熱最重要的是落實孳生源清除，沒有病媒蚊就沒有登革熱，防治中心蘇世斌主任籲請市民朋友即刻巡查及清除家戶內外積水容器，0.5公分積水都會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，為了自己與家人的健康，動員孳清刻不容緩，沒有病媒蚊就沒有登革熱，全民落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護臺南健康家園。