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奇美醫院造血幹細胞移植團隊　守護南台灣移植病友健康

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院於16日舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮，並邀請大家一起參與『世界骨髓捐贈者日』宣導活動，讓大家能夠進一步認識血液幹細胞捐贈的重要性。

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任 馮盈勳舉案例指出，22歲的蔡先生，2021年底全身突然出現多處紅疹及瘀斑，時間長達1個月，當時他正就讀澎湖大學3年級，由於家住台南大灣，故由澎湖醫院轉診至奇美醫院急診就醫。醫師經過骨髓切片檢查確診為急性骨髓性白血病，隨即開始接受化學治療。2022年4月骨髓檢查乾淨，疾病達到完全緩解，血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌與病人及家屬討論後決定進行造血幹細胞移植，當時醫院尚未取得與國際骨髓庫之合作，因此接受姊姊白血球抗原(HLA)配型異體半相合造血幹細胞移植，移植後疾病控制良好，無嚴重合併症，目前已無服用藥物，門診定期追蹤中。

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2015年由世界骨髓捐贈者協會(WMDA)為紀念全球志願捐贈者超過2500萬人，在世界骨髓庫(BMDW)和歐洲血液與骨髓移植協會(EBMT)的支持下，世界骨髓捐贈者協會倡議每年9月的第3個星期六為「世界骨髓捐贈者日」(World Marrow Donor Day)。

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

30多年前，台灣在陳耀昌教授及陳博明教授的帶領下，完成首例骨髓移植手術，開創台灣血液疾病的治療發展。2023年7月8日中華民國血液及骨髓移植學會於台中舉辦「台灣骨髓移植1萬例」慶祝活動，由於骨髓移植對於許多血液疾病的治療至關重要，近年來，台灣醫療團隊持續努力，不斷提升醫療能力，以確保病人獲得最好的照護，增進民眾健康。

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

馮盈勳主任指出，奇美醫院2013年2月成立造血幹細胞移植團隊，為移植醫療注入一股新的活力，提供完善的骨髓移植醫療照護，讓嚴重再生不良貧血、白白病，復發惡性淋巴瘤等多種血液疾病和晚期固態性惡性腫瘤病人獲得妥善的治療；迄今已完成103位骨髓移植病人的照護，其中68位為自體骨髓移植，35位為異體骨髓移植。

▲奇美醫院舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院造血幹細胞移植團隊更於2019年10月進行「首例異體半相合造血幹細胞移植」，在少子化世代，由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞的來源愈發困難，但隨著移植醫學抗排斥療法的進步，異體造血幹細胞已可以使用病人血緣子女或父母的造血幹細胞來進行異體造血幹細胞移植，因為人類白血球抗原相合僅有一半相同，故稱為異體半相合造血幹細胞移植。也因此讓我們能延續家人親情的傳承，把愛讓家人能健康的生活，彼此互相關懷。

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