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奇美醫院奇恩家族　「憶」起用溫暖的愛撫慰彼此心靈！

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院緩和醫療中心主任柯獻欽指出，在經歷了長達3年的疫情封鎖和不安的日子裡，人們感到擔憂害怕、孤單疏離，疫情不僅帶來了身體上的痛苦和損失，還造成所有實體的群聚會議停擺，更加深了社交和情感層面的隔離感。

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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鑒於國內外疫情逐漸趨緩，各項社交集會陸續恢復，奇美醫院安寧病房「奇恩家族聯誼活動」在奇美醫院白宮餐廳恢復舉辦！盼讓曾住在安寧病房親友的家屬們，可藉由活動「憶」起懷念、撫慰彼此心靈。

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柯獻欽主任說明，奇恩家族聯誼活動，這是一個散發著濃厚人情味的盛重聚會，奇美醫院深知家屬失去親人無以言表的悲傷，因此特別建立這個平台，讓曾有親人住在安寧病房的家屬們，能夠重新找到關懷和支持。這個特別的場合也為遺族們提供一個安全、支持和理解的環境，讓他們能夠傾訴自己的悲傷、分享回憶，並尋求他人的支持和鼓勵。無論是失去親人多年，還是剛剛經歷失去摯愛的痛苦，這裡都是一個彼此理解、共同成長的場所。

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柯獻欽主任指出，今年奇恩家族聯誼是由奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。藝術治療提供了非語言的表達方式，讓參與者通過繪畫、音樂、寫作等方式表達他們的內心世界，幫助參與者找到自我身份，並讓他們感到被聽到和理解。藝術治療也提供了創造性的空間，讓參與者感到自己仍然能夠有所貢獻並保持存在感。

▲奇美醫院與台灣艾司摩爾公司合作舉辦，活動提供藝術集合畫組件創作媒材，透過藝術治療可以讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝術治療有助於分散參與者的注意力，從而減輕身體上的疼痛感受和精神上的壓力。這種分心的效應可以促進身心的放鬆，增加舒適感，提升整體的福祉感。最後，藝術治療可以成為和他人建立聯繫和溝通的橋樑，通過參與集體藝術活動，參與者能夠與其他人建立情感連結，分享彼此的故事和體驗，提升社交支持網絡。

柯獻欽主任表示，期待著這個新的開始，並邀請所有失去親人的家屬們來參加奇恩家族聯誼。透過活動讓我們重新凝聚力量，一起重拾關懷之心，讓遺族們感受這溫暖的氛圍，走出喪親的悲傷，找到內心的寧靜。

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