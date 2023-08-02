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爸爸健康不馬虎　奇美醫院「父愛湧現，愛不罕見」父親節活動

▲奇美醫院為了迎接一年一度的父親節，2日上午舉辦「父愛湧現，愛不罕見」活動，奇美醫院首席醫療副院長田宇峯親自與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院為了迎接一年一度的父親節，2日上午舉辦「父愛湧現，愛不罕見」活動，奇美醫院首席醫療副院長田宇峯親自與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院為了迎接一年一度的父親節，2日上午10時於第一醫療大樓一樓大廳舉辦「父愛湧現，愛不罕見」活動，向辛苦的爸爸獻上最誠摯的敬意，並鼓勵民眾透過簡單的癌症篩檢，邀請家人一起健康過節，民眾只要符合癌篩條件並於活動期間完成篩檢，即可參加抽獎。

▲奇美醫院為了迎接一年一度的父親節，2日上午舉辦「父愛湧現，愛不罕見」活動，奇美醫院首席醫療副院長田宇峯親自與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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奇美醫院首席醫療副院長田宇峯說，父親如同一座山，堅定穩固地守護一個家，特別是家中有成員罹病的家庭，父親的投入照顧與支持更是分外重要，在兩性平權的社會我們同樣關注肩負工作及照顧家庭重擔的父親，長期處於壓力下，忙碌之餘容易忽略自身健康。因此呼籲男性朋友們除了照顧家人外，也不妨停下腳步，檢視自己的身體狀況，善待自己並安排健康檢查，透過政府提供的免費檢查項目，為自己的健康提早把關。

奇美醫院遺傳諮詢中心負責雲嘉南地區罕見疾病服務，每年服務逾350名病友及家庭。本次「父愛湧現，愛不罕見」活動，特別邀請罕見疾病基金會南區天籟合唱團蒞臨演出，透過病友們和諧美妙的樂音，傳遞不被疾病打敗，充滿生命力的堅韌與勇氣，更邀請奇美醫院收案之罕見疾病病友的父親返院，透過花束及表揚狀表達對於他們一路奮力不懈、扶持家庭辛苦付出的肯定與鼓勵。

▲奇美醫院為了迎接一年一度的父親節，2日上午舉辦「父愛湧現，愛不罕見」活動，奇美醫院首席醫療副院長田宇峯親自與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場除了悠揚樂音的精采演出，更安排專業營養師「誰是大腹翁」健康飲食諮詢、家醫科戒菸諮詢服務，前45名完成通關的男性民眾還可接受由「佑民視障協會」提供的專業按摩服務，鼓勵大家關注自我健康，增加健康識能，並透過舒筋按摩減緩疲憊；另外還有「畫我爸爸平安卡」祈福樹展示，邀請院內員工參與分享父子、父女的溫馨照片，以繪畫來表達對父親的愛與感謝。還有罕病照護諮詢、安寧緩和療護、預立醫療自主計畫及器官捐贈宣導等活動，讓現場民眾認識及了解，藉此提醒大家關心自己的健康大事。

首席醫療副院長田宇峯指出，8月正值父親節，特於8月1日至8月12日展開為期近兩週的癌篩抽獎活動，鼓勵民眾透過簡單的癌症篩檢，邀請家人一起健康過節，民眾只要符合癌篩條件並於活動期間完成篩檢，即可參加抽獎。

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