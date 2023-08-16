「謝謝您讓我活下來」　童綜合19年移植186例器官遺愛人間

▲陳先生（右）獻花感謝捐贈者家屬讓他重生，童綜合19年來已移植186例器官遺愛人間。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市46歲陳姓男子因為C型肝炎導致肝臟損壞需要移植，還好幸運的等到有人願意捐肝，他坦承等待的過程非常難熬與痛苦，如今得到重生，非常珍惜生命，他16日代表受贈者獻花給捐贈者家屬，「謝謝您讓我活下來」；童綜合醫院積極推動器官捐贈與移植，自2004年至今已進行肝臟、腎臟共186例移植個案，未來將持續宣導預立醫療自主計劃，讓生命末期病人的臨終照護有不同的選擇。

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童綜合醫院上午舉辦「安寧緩和醫療、預立醫療決定及器官捐贈」宣導活動，藉由文宣、影片等方式，希望有更多到院的民眾能夠響應，現場邀請了歷年捐贈者家屬及受贈者共25個家庭、近50人出席。

活動中安排陳先生獻花給捐贈者家屬代表黃媽媽，罹患C肝的陳先生幸運的等到有人捐肝，他非常感謝捐贈者的大愛，讓他重獲新生；黃媽媽表示，她的兒子去年因為車禍離世，最後一刻在所有家人思考討論後，希望讓她兒子用另一種形式活在人間，於是決定捐贈心 、肝、雙側腎臟，讓更多家庭能夠得到圓滿。

童綜合醫院鄭伯智副院長表示，院方19年來已進行肝臟移植80例（43例活體、37例大愛捐贈），腎臟106例（8例活體、98例大愛捐贈），雖然國人對於「善終」觀念仍然存在，醫院仍持續推廣安寧緩和療護及預立醫療自主計劃，即日起至18日，每天上午9點至12點在梧棲院區一樓大廳有宣導活動，希望民眾透過大愛，讓生命不斷延續。