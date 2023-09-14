政院拋「津貼、福利金」善意　台鐵司機員中秋不罷駛？工會沒鬆口

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)、台鐵工會理事長陳世杰(右)，當面向台鐵局長杜微(中)遞交司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化員工權益保障偷斤減兩，看不到行車安全，全國火車駕駛產業工會今(14日)向台鐵遞交「中秋節、國慶日不加班」連署書，全台逾99%、1452名台鐵司機員宣告不加班，恐沒火車搭，行政院釋善意將核定備勤津貼、福利金等案。工會表示，秋節不加班門票拿到了，將視下周三與交長協商結果決定後續行動。

不滿台鐵公司化承諾沒兌現，包括攸關備勤津貼的自主管理法制化，以及婚喪及教育補助等福利金員工權益打折扣，全國火車駕駛產業工會9月7日發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，截至昨(13日)連署截止，已逾99%、1452名台鐵司機員宣告要依法休假，讓疏運恐開天窗，全國火車駕駛產業工會今(14日)下午也向台鐵局長杜微遞交「不加班連署書」，行政院急滅火，副院長鄭文燦今親自與台鐵工會協商，承諾下周將有具體進度。

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交通部長王國材則表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、113年福利精進措施維持包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金等，由台鐵營業基金支應。已由台鐵局長杜微攜回告知工會。

不過全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華指出，不加班行動已正式啟動，司機員最在意的就是行車安全，為確保開車前司機員有充分休息應付乘務工作，當時規範早晚班執勤關鍵車次，開車前要有攸關行車安全的自主管理時間，依關鍵行車時間帶排定1到2小時不等備勤時間，但總額仍有36小時上限。

黃隆華說明，司機員執勤早晚班關鍵時間帶列車時，要先備勤1到2小時自主管理，確保該2小時是在休息狀態，不能處理其他外務，精神狀態足以確保行車安全才能開車，而該2小時將有備勤津貼，是為安全考量，但若沒有法制化，未來台鐵公司化後，恐被納入勞基法規範的46小時加班上限內，排擠為安全設計的備勤機制，也因此為何工會要爭取法制化。

黃隆華表示，攸關行車安全的備勤自主管理前身為約束管制，在省府時代就有的項目，應該與勞基法46小時加班上限脫鉤，去年五一不加班行動後已有共識要將自主管理法制化，但並沒有立即實施，迄今已1年多。

▲台鐵工會理事長陳世杰(左)、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(中)、台鐵工會秘書吳長智(右)。（圖／工會提供）

此外，黃隆華更指出，目前公司化子法只看到有行車安全委員會，實質內容、如何運作、成員等等都還看不到，交通部長王國材下周三（20日）將與工會當面溝通，行車安全委員會也應該要有司機員代表，台鐵司機員是線上第一線人員，對安全感觸最深的就是司機員，安全問題首當其衝，司機員應參與行車安全委員會討論，提出面臨問題，推動行車安全。

雖行政院下周將核定備勤津貼和福利金等方案釋善意，針對中秋節依法休假不加班行動是否因此暫緩，黃隆華表示，目前僅是有溝通但還沒達成共識，將視下周三交通部和行政院的誠意，以及與交通部長王國材溝通結果，再決定後續行動。

黃隆華表示，若協商還是欺上瞞下，中秋節勢必仍會執行不加班行動，希望政府不要把問題甩鍋到未來的台鐵公司董事會，現在就要解決，公司化並非萬靈丹，董事會也不是交通部的遮羞布，要有實質效果，行車安全是最重要的，不能只看營運和績效。