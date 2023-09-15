工會對台鐵中秋停駛取消還沒鬆口！交長樂觀：沒類火車備案

▲台鐵中秋節面臨司機員不加班危機。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化後員工權益打折，看不到行車安全，全國火車駕駛產業工會昨(14日)向台鐵遞交「中秋節、國慶日不加班」連署書，逾99%、1452名台鐵司機員宣告不加班，恐沒火車搭，交通部長王國材今(15日)表示，行政院同意精進員工福利，下周三(20日)他將與工會溝通，應不會發生不加班情況，沒有類火車備案。

交通部長王國材今出席氣象局升格氣象署揭牌典禮前受訪表示，昨天下午包含行政院副院長鄭文燦、主計總處、人事總處、交通部和台鐵等與工會親自溝通，初步行政院同意包含自主管理的備勤津貼法制化，第二，精進福利措施用台鐵營運業績支應，也已跟台鐵局長跟台鐵工會表達。

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▲氣象署揭牌典禮，王國材受訪。（圖／記者許靖騏攝）

王國材表示，他與工會約下周三上午面對面對談，將談一下對於台鐵公司化或其他建議，他會跟工會好好談，最重要是安全旅客能夠轉好，這是公司化最重要目標，他跟所有同仁目標一致，不論有些建議，將在下周溝通、一一討論。

針對距離中秋連假僅剩2周，工會對取消不加班行動還沒有鬆口，是否將規劃類火車備案，王國材表示，目前沒有備案，初步訴求原則上同意，在下周三將就工會建議會做些討論，目前是樂觀的，應該不會有不加班情況，將持續來溝通。

▲氣象局今日升格為氣象署。（圖／記者許靖騏攝）