宣戰了！台鐵1452名司機員中秋節「不開車」　局長親收連署書

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)、台鐵工會理事長陳世杰(右)，當面向台鐵局長杜微(中)遞交司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

全國火車駕駛產業工會不滿台鐵公司化後員工權益保障、政府補貼偷斤減兩，發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，逾9成9台鐵司機員連署依法休假，台鐵中秋節面臨大規模罷駛危機，工會今(14日)下午已當面向台鐵局長杜微送交「不加班連署書」宣戰，總計1452名司機員宣告中秋節不出勤。

不滿台鐵公司化子法缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼偷斤減兩，以及政府補貼台鐵政策性虧損要用台鐵資產開發營收攤提，讓台鐵公司化後前景堪憂，全國火車駕駛產業工會9月7日發出動員令，號召台鐵司機員在9月29日中秋節和10月10日國慶日依法休假「不加班」。

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連署至昨天(13日)截止，全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華在台鐵企業工會理事長陳世杰陪同下，今(14日)下午親自向台鐵局長杜微提交「不加班連署書」，總計高達1452名司機員參與連署，宣告中秋、國慶日等國定假日依法休假、不加班。

▲台鐵工會理事長陳世杰(左)、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(中)、台鐵工會秘書吳長智(右)。（圖／工會提供）

行政院日前雖釋善意，將針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，不過迄今仍未核定，加上政府補貼政策性虧損等打折扣，讓全國火車駕駛產業工會仍依規劃遞交不加班連署書。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，行政院和交通部長王國材都有與他聯繫，行政院今天下午1點半將開會研商處理方案，希望等處理方式出爐，持續與火車駕駛產業工會協商，下午將有初步結果。

台鐵局長杜微今表示，目前仍持續與工會積極溝通過程中。交通部長王國材今也強調，該案仍在積極溝通。