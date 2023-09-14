　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

▲▼肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基開張日式食堂，推出全新商品「日式可樂餅咔啦雞腿堡」！結合了日本高人氣國民美食，加上多汁經典的咔啦雞腿排，將於9/19~10/23期間限定開賣。而搭配新品宣傳，KFC粉專PO出「日式風肯德基爺爺」照片，意外讓網友驚呼「好帥！」、「明明就是肯德基老公！」

▲▼肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，結合了日本高人氣國民美食，加上多汁經典的咔啦雞腿排。（圖／業者提供）

肯德基先前預告，肯德基爺爺的日式食堂即將開張，今（14）日公開推出全新「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，一次集結雞肉可樂餅的綿密飽滿，加上咔啦雞腿排的爆棚多汁，讓美味加乘，帶來多重味蕾全新體驗，網友看了也紛紛直呼「超罪惡！」、「熱量炸彈！」、「超想吃」。

▲▼肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

▲肯德基「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將於9/19~10/23期間限定開賣。（圖／業者提供）

業者表示，「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將雞肉可樂餅酥脆的麵衣，包覆軟綿的馬鈴薯與雞絞肉內餡，滿滿的雞肉香氣與外酥內軟的口感，淋上鹹甜滋味的經典日式照燒醬；再與酥脆微辣的咔啦雞腿排結合，不論是雞肉可樂餅的外酥裡嫩，或咔啦雞腿排的酥脆多汁，超乎意料的口感搭配，引爆豐富美味，期望讓消費者瞬間感受幸福療癒的振奮感。

▲▼肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／翻攝自KFC臉書）

▲日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／翻攝自KFC臉書）

而今日KFC官方粉絲頁公開「日式風肯德基爺爺」時，也意外引來網友興奮留言「肯德基爺爺好帥喔！」、「好帥喔，為了他，我要去肯德基」、「不管你出什麼，都給我來份爺爺」、「哪裡可以買爺爺」、「這明明就是肯德基老公」、「爺爺還缺孫女嗎？」

▲▼肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

▲日式風肯德基爺爺意外引發網友驚呼「哪裡可以買爺爺」。（圖／業者提供）

「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將於9/19~10/23期間限定開賣，目前開放PK雙饗卡會員於9/14起提早預購，9/19正式開賣即可立即取餐。PK會員餐餐點內容包括「日式可樂餅咔啦雞腿堡x1+可樂(小)x1+香酥脆薯(小)x1」售價155元，即日起至9/30，在PK雙饗卡APP天天登入，還免費抽6折起優惠券，另可再抽Marshall藍牙音響；買「日式可樂餅咔啦雞腿堡」再享最高2.5%回饋。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
怕蔥放到爛？她激推「1強招」　萬網讚爆
快訊／威力彩5.7億開獎了！　鬼門關拚發大財
新北男花1萬元叫應召妹　隔天猝死摩鐵浴缸
阪神虎暌違18年央聯封王！慶祝畫面有洋蔥　球迷擠爆道頓堀
外交部發警訊籲「今晚別去心齋橋」　台灣遊客小心安危
UFO墜毀後院！兄弟稱「在家目睹300cm外星人」　親畫長相

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

2023桃園購物節9／15登場！發票滿300元即可登錄　最高抽中百萬

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

這支太欠吃！「哈根達斯雪糕新口味」來了　超商限定開賣

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

2023桃園購物節9／15登場！發票滿300元即可登錄　最高抽中百萬

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

這支太欠吃！「哈根達斯雪糕新口味」來了　超商限定開賣

最多省7萬！膝蓋退化、外傷「半月板軟骨修補系統」10月起納健保

台籍志願兵呂子豪親歷烏克蘭戰場　揭前線現況：反戰人全拿起槍

快訊／現況曝光！阪神虎封王「道頓堀」全是人　心齋橋站滿警察

聯發科也認購ARM　斥資近8億元取得0.05%股權

曾敬驊對下雨天「有特殊回憶」　入手防水裝備合體摩羯好友韓寧

黃鐙輝跑完宣傳悄悄「搭公車回家」！　網讚：被哥圈粉

IC封測訊芯6交易日漲逾32%　並列12檔交易股

宋家豪延長賽登板無失分　日職生涯百中繼M1

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

快訊／威力彩5.7億開獎了！鬼門關拚發大財　23連槓等你終結

兩巨鵝「展翅暴走」猛追　連人帶狗驚恐狂逃：救命

消費熱門新聞

摩斯冰紅茶免費送！抽1年份米漢堡

捐血免費吃麥當勞大麥克限時47天

超商大杯美式「只要23元」爽喝

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！

速食店「漢堡買1送1」今天限時搶

好市多2023日本必買神物緊急補貨

超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天！

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

黑松X金酒大玩過桶手法　網讚：超乎想像

荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭年度最殺折扣

限時5天！超商9大咖啡飲品組合價爽喝

全台通路最新「激省優惠」懶人包

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

更多熱門

相關新聞

肯德基2經典難忘！老饕淚：停產後卻想起它

肯德基2經典難忘！老饕淚：停產後卻想起它

不管是推出期間限定，或汰換商品，可以常更新菜單是連鎖餐飲業的優勢，但一定有下架產品令消費者難忘。就有網友表示，肯德基的品項可能沒有其他速食店那麼多，但論單一產品的競爭力不會輸。話鋒一轉，他好奇發問，「眾多肯德基下架的產品中，你最希望復刻的是？」引來不少人熱論。

肯德基推限時「香雞總動員」下殺

肯德基推限時「香雞總動員」下殺

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

肯德基推「粉紅巧克力炸雞」儀式感爆棚

肯德基推「粉紅巧克力炸雞」儀式感爆棚

肯德基連續5天「下殺54折」！

肯德基連續5天「下殺54折」！

關鍵字：

肯德基可樂餅咔啦雞腿堡日式可樂餅咔啦雞腿堡

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進17項最多

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面