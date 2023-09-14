肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

▲肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，而日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基開張日式食堂，推出全新商品「日式可樂餅咔啦雞腿堡」！結合了日本高人氣國民美食，加上多汁經典的咔啦雞腿排，將於9/19~10/23期間限定開賣。而搭配新品宣傳，KFC粉專PO出「日式風肯德基爺爺」照片，意外讓網友驚呼「好帥！」、「明明就是肯德基老公！」

▲肯德基推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，結合了日本高人氣國民美食，加上多汁經典的咔啦雞腿排。（圖／業者提供）

肯德基先前預告，肯德基爺爺的日式食堂即將開張，今（14）日公開推出全新「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，一次集結雞肉可樂餅的綿密飽滿，加上咔啦雞腿排的爆棚多汁，讓美味加乘，帶來多重味蕾全新體驗，網友看了也紛紛直呼「超罪惡！」、「熱量炸彈！」、「超想吃」。

▲肯德基「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將於9/19~10/23期間限定開賣。（圖／業者提供）



業者表示，「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將雞肉可樂餅酥脆的麵衣，包覆軟綿的馬鈴薯與雞絞肉內餡，滿滿的雞肉香氣與外酥內軟的口感，淋上鹹甜滋味的經典日式照燒醬；再與酥脆微辣的咔啦雞腿排結合，不論是雞肉可樂餅的外酥裡嫩，或咔啦雞腿排的酥脆多汁，超乎意料的口感搭配，引爆豐富美味，期望讓消費者瞬間感受幸福療癒的振奮感。

▲日式風肯德基爺爺意外引發網友讚「好帥！」、「根本是肯德基老公」。（圖／翻攝自KFC臉書）



而今日KFC官方粉絲頁公開「日式風肯德基爺爺」時，也意外引來網友興奮留言「肯德基爺爺好帥喔！」、「好帥喔，為了他，我要去肯德基」、「不管你出什麼，都給我來份爺爺」、「哪裡可以買爺爺」、「這明明就是肯德基老公」、「爺爺還缺孫女嗎？」

▲日式風肯德基爺爺意外引發網友驚呼「哪裡可以買爺爺」。（圖／業者提供）

「日式可樂餅咔啦雞腿堡」將於9/19~10/23期間限定開賣，目前開放PK雙饗卡會員於9/14起提早預購，9/19正式開賣即可立即取餐。PK會員餐餐點內容包括「日式可樂餅咔啦雞腿堡x1+可樂(小)x1+香酥脆薯(小)x1」售價155元，即日起至9/30，在PK雙饗卡APP天天登入，還免費抽6折起優惠券，另可再抽Marshall藍牙音響；買「日式可樂餅咔啦雞腿堡」再享最高2.5%回饋。